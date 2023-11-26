Samsung Galaxy S24 Ultra يتسرب في صور حقيقية

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة Galaxy S24 Ultra المقرر والمتوقع في 17 يناير، نحن على بعد أسابيع قليلة فقط من إطلاق مجموعة الهواتف الرئيسية التالية من سامسونج، وقد ظهر تسريب جديد عبر الإنترنت، يكشف عن Galaxy S24 Ultra الجديد باللون الفضي، يبدو هاتف سامسونج الرائد القادم مطابقًا تقريبًا لجهاز Galaxy S23 Ultra السابق ولكن بشاشة مسطحة وظهر أكثر تسطحًا.

تسريب تصميم Galaxy S24 Ultra

سيحتفظ S24 Ultra بتصميم الكاميرا الخاص بهاتف العام الماضي، بوضع كل كاميرا في إطار معدني منفصل خاص بها، يمكننا أيضًا ملاحظة الإطار التيتانيوم الذي يُقال أنه سيحل محل الإطار المُصنع من الألمونيوم المقوى من سلسلة S23، من المتوقع أن تعلن سامسونج عن سلسلة Galaxy S24 في 17 يناير في حدث خاص يقام في سان خوسيه، كاليفورنيا. كعادة سامسونج فيُقال أن الطلبات المسبقة تبدأ مباشرة بعد الحدث، بينما من المحتمل أن تصل الشحنات الأولى بعد أسبوع من ذلك.

هاتف Galaxy S24 Ultra سيحمل تحديثات داخلية أيضًا عن العام الماضي بمعالج جديد وتحديثات للكاميرات في الغالب او في سوفتوير الكاميرات، في الأغلب التطوير في الكاميرات سيكون من نصيب السوفتوير فقط حيث انه لا تسريبات عن مستشعرات جديدة او أي شيء آخر بداخل الهاتف، تدري ماذا سيشفع لسامسونج ان تصدر هذا الهاتف بنفس كل شيء مثل العام الماضي؟ ان تعطيه مدة طويلة جدًا من التحديثات مثلما فعلت جوجل في بكسل 8، فلنرى ماذا ستفعل سامسونج.

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