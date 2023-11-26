تكنولوجيا: ‏Redmi تكشف عن تصميم هاتف K70 Pro مع بعض المعلومات عن تكوينات التخزين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستصل مجموعة Redmi K70 في 29 نوفمبر. واليوم، قبل خمسة أيام فقط من الإعلان، كشفت العلامة الشركة عن تصميم الهاتف وألوانه؛ الأبيض والأسود.

وعلى ما يبدو، سيكون هناك ثلاث كاميرات موضوعة في شكل مربع مع فلاش LED، ويشبه التصميم إلى حد كبير سلسلة Xiaomi 14، لكن إعداد الكاميرا هنا يمتد من طرف إلى آخر.

وكشفت العلامة التجارية أيضًا عن بعض التفاصيل الرائعة حول الثنائي الرائد الجديد. ستأتي الشاشة بحجم 6.67 بوصة، لكن الهاتف سيحتفظ بهيكل نحيف نسبيًا بسمك 74.9 ملم فقط.

لن تكون هناك جوانب منحنية، كل شيء سيكون مسطح، على الرغم من أن نتوء الكاميرا مرئي تمامًا.

وفي الوقت نفسه، كشف تسرب من أحد بائعي التجزئة عن جميع مجموعات الذاكرة وألوان Redmi K70 وRedmi K70 Pro. ستأتي الذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت على الأقل في جميع التكوينات، بينما ستصل سعة التخزين إلى 1 تيرابايت.

عرضت Redmi هواتفها الرائدة باللونين الأبيض والأسود، ولكن هناك أيضًا إصدارات باللونين الأزرق والأرجواني.

المصدر

اعلان





