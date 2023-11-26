تكنولوجيا: ظهور صور مسربة جديدة لهاتف Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إطلاق سلسلة Galaxy S24 في 17 يناير، نعتبر الآن على بعد أسابيع فقط من إطلاق المجموعة التالية من هواتف سامسونج الرائدة.

وقد ظهر تسرب جديد عبر الإنترنت، والذي كشف عن هاتف Galaxy S24 Ultra المزعوم باللون الفضي. ويبدو هاتف سامسونج الرائد القادم متطابقًا تقريبًا مع هاتف Galaxy S23 Ultra الصادر ولكن مع شاشة مسطحة.

سيحتفظ S24 Ultra بتصميم الكاميرا الخاص بالاصدار السابق مع وجود اربع كاميرات داخل حلقة معدنية منفصلة. يمكننا أيضًا ملاحظة إطار التيتانيوم المشاع والذي تم إعداده ليحل محل غلاف Armor Aluminium من سلسلة S23.

ومن المتوقع أن تعلن سامسونج عن سلسلة Galaxy S24 في 17 يناير في حدث خاص سيقام في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

ويشاع أن الطلبات المسبقة ستبدأ مباشرة بعد الحدث بينما من المحتمل أن تصل الشحنات الأولى بعد أسبوع من ذلك.

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