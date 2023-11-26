تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy A15 5G يظهر على موقع Walmart بسعر 139 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضاف متجر Walmart الالكتروني الآن هاتف Samsung Galaxy A15 5G إلى موقعه. وعلى ما يبدو، يعمل الهاتف معBoost Mobile، ويأتي باللون الأزرق الأسود، ويدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

ويظهر الموقع سعر الهاتف وهو 139 دولارًا. وقد تم تجهيز الجهاز بشاشة بحجم 6.5 بوصة ودقة 1080 بكسل مع معالج MediaTek بتردد 2.2 جيجاهرتز.

يحمل الجهاز 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من مساحة التخزين. ويتضمن إعداد الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وهناك كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. كما سيضم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يعتبر سعر 139 دولارًا على موقع الويب أرخص بـ 10 دولارات من السعر الأصلي للهاتف المشاع على الرغم من أن موقع Walmart يُظهر أيضًا أن الهاتف ليس متوفرًا في المخزون بعد.

ويقول موقع Walmart على الويب أنه يمكنك شراء Galaxy A15 5G مقابل 139 دولارًا أو إجراء دفعات شهرية إلى Affirm:

ثلاث دفعات شهرية بقيمة 48.04 دولارًا أمريكيًا والتي يبلغ مجموعها 144.12 دولارًا أمريكيًا. يتضمن ذلك فائدة قدرها 5.12 دولارًا (والتي تصل إلى معدل فائدة سنوية يبلغ 21.97%).

او ستة دفعات شهرية بقيمة 24.67 دولارًا أمريكيًا والتي يبلغ مجموعها 148.04 دولارًا أمريكيًا. يتضمن ذلك فائدة قدرها 9.04 دولارًا (والتي تصل إلى معدل فائدة سنوية يبلغ 21.96%).

او 12 دفعة شهرية بقيمة 13.01 دولارًا أمريكيًا بإجمالي 156.11 دولارًا أمريكيًا. يتضمن ذلك فائدة قدرها 17.11 دولارًا (والتي تصل إلى معدل فائدة سنوية يبلغ 21.99%).

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