تكنولوجيا: تقويم جوجل سيتوقف قريبًا عن دعم الأجهزة التي تعمل بنظام Android Nougat 7.1 والإصدارات الأقدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد تقويم جوجل تطبيقًا شائعًا يستخدمه ملايين الأشخاص لإدارة حياتهم اليومية. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء الأحداث وجدولة الاجتماعات وتعيين التذكيرات.

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال محتفظًا بجهاز Android قديم يعمل بنظام Nougat 7.1 أو إصدار أقدم، فإن أيام استخدام هذا التطبيق على جهازك أصبحت معدودة.

فقد تم ملاحظة التغيير لأول مرة بواسطة AssembleDebug من TheSpAndroid، والذي اكتشف علامة جديدة في أحدث إصدار من تطبيق تقويم Google (v 2023.46.0-581792699-release) تسمى “UnsupportedOperatingSystem__enabled”، والتي تُستخدم لعرض رسالة للمستخدمين الذين يقومون بتشغيل نظام تشغيل غير مدعوم.

تُعلم الرسالة المحددة الموجودة ضمن هذه العلامة المستخدمين أنهم بحاجة إلى تحديث أجهزتهم إلى Android Oreo (8.0) أو إصدار أحدث لمواصلة استخدام تقويم جوجل.

من المحتمل أن يرجع سبب انقطاع الدعم لإصدارات Android الأقدم إلى مخاوف أمنية. إذ تعتبر الإصدارات الأقدم من Android أكثر عرضة للاختراق وفقدان البيانات، وتريد جوجل التأكد من حماية مستخدميها.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الإصدارات الأحدث من Android عددًا من الميزات والتحسينات الجديدة التي لا تتوفر في الإصدارات الأقدم. ونتيجةً لذلك، تشجع جوجل المستخدمين على تحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار من Android.

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