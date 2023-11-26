شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إية ميزة بحث جوجل الجديدة Simple Search؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر شركة جوجل ميزة جديدة تسمى البحث البسيط أو Simple Search، وهي مصممة لتزويد المستخدمين بتجربة بحث أكثر انسيابية وبساطة، على الرغم من أن الكثير لا يزال غير معروف، فمن المعتقد أن هذه الميزة تهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن إجابات فورية للأسئلة الأساسية.

ويتم تنشيط ميزة البحث البسيط عن طريق النقر فوق زر التحسين المعروض أعلى صفحات نتائج البحث على سطح المكتب والموبايل، وعند التنشيط، يتم تحويل نتائج البحث التقليدية إلى مجموعة أكثر تنظيمًا وإيجازًا، مع إعطاء الأولوية للإجابات المباشرة وقائمة من الخيارات ذات الصلة.

ومن مظهره، يعد البحث البسيط خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يقدرون الكفاءة والدقة والملاءمة في نتائج البحث الخاصة بهم، أسلوبه البسيط يجعله مثاليًا لأولئك الذين يريدون فقط العثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها، دون أن تطغى عليهم تجربة البحث المزدحمة والمعقدة.

ومن ناحية أخرى، قد لا يكون الأنسب للمستخدمين الذين يبحثون عن معلومات متعمقة حول موضوعات معقدة، أو وجهات نظر متنوعة، أو القدرة على استكشاف واكتشاف معلومات جديدة، و قد يؤدي النطاق المحدود لوجهات النظر التي يقدمها البحث البسيط إلى رؤية متحيزة أو أحادية الجانب للمعلومات، وقد لا يكون مثاليًا للمستخدمين الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم أو تحدي معتقداتهم الحالية.

مع استمرار تطور ميزة البحث البسيط، سيكون من المثير للاهتمام ملاحظة تأثيرها على سلوك المستخدم وتفضيلاته. من المرجح أن يظل التوازن الدقيق بين سهولة الاستخدام والشمولية محورًا رئيسيًا لجهود Google، مما يشكل مستقبل بحث الويب.