شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: يمكن لـ Bard مشاهدة فيديوهات يوتيوب بدلاً منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح Bard، برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من Google، أكثر فائدة بشكل مطرد مؤخرا، وقد كشف تقرير حديث لـ Android Authority، عن طرح تحديث جديد لتكامل الروبوت على YouTube والتى تتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي تحليل مقاطع الفيديو الفردية لعرض معلومات محددة لك - مثل النقاط الرئيسية أو مكونات الوصفة - دون الضغط على زر التشغيل مطلقًا.

ومن المحتمل أن تكون هذه أداة مفيدة للغاية، ولكنها قد تثير المزيد من القلق بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي للمبدعين، وفي الوقت الحالي، لا توجد هذه الميزة إلا كتجربة اختبارية للاشتراك، ويستغرق الأمر القليل من العمل للوصول إلى الإجابة التي تبحث عنها.



مع هذا القدر الكبير من الاحتكاك، ربما لا يوجد خطر حالي على استراتيجية ATK على YouTube، ولكن ليس من الصعب أن نتخيل مستقبلًا حيث توجد هذه الأداة مباشرة داخل YouTube، وعند هذه النقطة، هناك محادثة مختلفة يجب إجراؤها حول مدى فائدة Bard لمحتوى الفيديو الذي يمكن أن يفيد منشئي المحتوى - في الوقت الحالي، الأداة الوحيدة فائدة واضحة لجوجل.