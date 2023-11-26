شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: يمكن لـ Bard مشاهدة فيديوهات يوتيوب بدلاً منك والان مع تفاصيل الخبر
ومن المحتمل أن تكون هذه أداة مفيدة للغاية، ولكنها قد تثير المزيد من القلق بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي للمبدعين، وفي الوقت الحالي، لا توجد هذه الميزة إلا كتجربة اختبارية للاشتراك، ويستغرق الأمر القليل من العمل للوصول إلى الإجابة التي تبحث عنها.
مع هذا القدر الكبير من الاحتكاك، ربما لا يوجد خطر حالي على استراتيجية ATK على YouTube، ولكن ليس من الصعب أن نتخيل مستقبلًا حيث توجد هذه الأداة مباشرة داخل YouTube، وعند هذه النقطة، هناك محادثة مختلفة يجب إجراؤها حول مدى فائدة Bard لمحتوى الفيديو الذي يمكن أن يفيد منشئي المحتوى - في الوقت الحالي، الأداة الوحيدة فائدة واضحة لجوجل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز