شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء البريطانية تضخ أموالاً لاستبعاد أداة روسية من مهمة لكوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت المملكة المتحدة في استبعاد روسيا من بناء أداة على مركبة المريخ الجوالة للبحث عن الحياة على الكوكب الأحمر، حسبما نقلت صحيفة TheSun.

وسيتم بناء مركبة روزاليند فرانكلين مارس روفر، بالكامل في المملكة المتحدة، وهي تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وتبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه إسترليني، حيث تسعى إلى إطلاقها في عام 2028، والتي كان مقرر إطلاقها في عام 2022.

ومع ذلك، سيتم إطلاقه متأخرًا ست سنوات بعد أن ألغت وكالة الفضاء الأوروبية تعاونها مع روسيا لبناء الأداة المهمة في أعقاب غزو أوكرانيا.

والأداة المسماة Enfys - والتي تعني "قوس قزح" باللغة الويلزية، ستحدد الأهداف على سطح المريخ لأخذ العينات والتحليل، ويمكن أن تحمل هذه العينات إجابة لسؤال ملح للعلماء وبقية العالم: هل توجد حياة على المريخ؟

وجاء استبعاد مشاركة روسيا في المركبة الجوالة بالكامل، بعد دفع وكالة الفضاء البريطانية مبلغ إضافي قدره 10.7 مليون جنيه إسترليني، لاستبدال الأداة روسية الصنع.

ويرفع هذا الضخ النقدي الأخير إجمالي الاستثمار الحكومي في روزاليند فرانكلين، عبر وكالة الفضاء البريطانية، إلى 377 مليون جنيه إسترليني.

وقال وزير العلوم والبحث والابتكار، أندرو جريفيث: “هل توجد حياة على المريخ؟ هذا السؤال طرحته البشرية منذ أجيال”.

"يعد هذا الاستثمار في المملكة المتحدة فرصة مثيرة لتعزيز فهمنا للكوكب الأحمر وربما الإجابة في النهاية على هذا السؤال بالذات'وفقا لصحيفة ذا صن.

أضاف"مجرد سطح دعمنا لقطاع الفضاء المتنامي في المملكة المتحدة من خلال توفير المزيد من الأموال لشركات مراقبة الأرض لجمع البيانات المناخية الرئيسية والأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لربط المناطق الريفية بشكل أفضل ورفع مستوى المملكة المتحدة."

ومن المتوقع أن تسافر المركبة لعدة كيلومترات عبر الكوكب الأحمر بحثًا عن موقع به فرصة كبيرة لاحتواء أدلة على الحياة.

ستقوم روزاليند بالحفر لمسافة مترين في تربة المريخ للحصول على عينات، قبل تحليل النتائج في المختبر الموجود على متن المركبة.