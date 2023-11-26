شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ أريان 6 الأوروبي "جاهزًا للانطلاق" بعد التدريب الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكمل صاروخ النقل الثقيل من الجيل التالي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أريان 6 بنجاح تدريبًا كاملاً، استعدادًا لرحلته الأولى في العام المقبل.

وقالت الوكالة إن ما يسمى باختبار إطلاق النار الساخن في ميناء الفضاء الأوروبي في جيانا الفرنسية "يحاكي تسلسل إطلاق كامل وبالتالي التحقق من صحة مرحلة الطيران الكاملة للمرحلة الأساسية لآريان 6".

أثناء التدريب، تم إشعال محرك الصاروخ أثناء تثبيته بشكل آمن على منصة الاختبار أو منصة الاختبار، حيث يشير مصطلح "النار الساخنة" إلى حقيقة أن المحرك يتم تشغيله بالوقود الدافع، مما يؤدي إلى احتراق وعادم فعليين.

كان الاختلاف الوحيد عن الإطلاق الفعلي هو أن المعززات لم يتم إشعالها، مما ترك آريان 6 مثبتًا بقوة على منصة الإطلاق، حسبما نقلت TheNextWeb.

وأوضح المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، أن "فرق ArianeGroup وCNES وESA قد نفذت كل خطوة من رحلة الصاروخ دون أن يغادر الأرض"، وأعلن أن النجاح يعني "أننا عدنا إلى المسار الصحيح نحو تأمين وصول أوروبا المستقل إلى الفضاء". "

كان من المقرر إطلاق Ariane 6 لأول مرة قبل أربع سنوات. ومع ذلك، فقد عانى الصاروخ من سلسلة من التأخيرات، بسبب مشاكل فنية، وفيروس كوفيد-19، وتغييرات في التصميم، وانتهى اختبار إطلاق النار الساخن السابق للصاروخ، في يونيو بالفشل.

ومع خروج الصاروخ أريان 6، أريان 5، من الخدمة رسميا، وإيقاف الصاروخ الإيطالي فيجا سي عن الأرض بعد فشل إطلاقه في ديسمبر، أصبحت أوروبا بلا قدرة مستقلة على الوصول إلى الأقمار الصناعية الفضائية.

وإلى أن يتم تشغيل آريان 6، يضطر الاتحاد الأوروبي إلى التعاقد على العمل مع شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، حيث يعد صاروخ فالكون التابع للشركة هو البديل الوحيد القابل للتطبيق لنقل الأقمار الصناعية الكبيرة إلى المدار.

على الرغم من النكسات التي واجهتها، فإن لدى آريان 6 عددًا من عمليات الإطلاق المؤسسية التي يتعين عليها تنفيذها، وليس فقط لوكالة الفضاء الأوروبية، حيث اجتذبت عقودًا تجارية، بما في ذلك 18 عملية إطلاق لمشروع كوكبة النطاق العريض الضخمة Kuiper التابع لشركة أمازون.

في الوقت الحالي، أشاد مارتن سيون، الرئيس التنفيذي لشركة ArianeGroup، بالفريق على "الإنجاز الصناعي الحقيقي"، لكنه أضاف أن "بعض الاختبارات الإضافية"، لا سيما تحمل الأخطاء، لا تزال ضرورية قبل أن يصبح الصاروخ جاهزًا للإطلاق.

ومن المقرر إجراء الاختبار التالي للمرحلة العليا في شهر ديسمبر المقبل.