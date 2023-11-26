شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" تستعرض جهودها في إدارة المدن الذكية بـ"واحة الإعلام" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في النسخة الدولية الثانية من "واحة الإعلام" الذي تنظمه وزارة الإعلام في العاصمة الفرنسية باريس.

وذلك بالتزامن مع مشاركة المملكة في اجتماع الجمعية العمومية (173) لاختيار الدولة المستضيفة لمعرض إكسبو 2030، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2023.

إدارة المدن الذكية

وتتضمن مشاركة "سدايا" استعراض جهودها في إدارة المدن الذكية، إذ تقوم بالشراكة مع الجهات الحكومية بتفعيل البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء الأنظمة الذكية وفي مقدمتها المنصة الوطنية للمدن الذكية Smart C ومنصة استشراف لرفع مستوى جودة الحياة.

بجانب عرض تطبيق توكلنا خدمات الذي يُعزّز تكامل الجهود الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين من مكان واحد حيث يعد توكلنا ممكنا رقمياً للمدن الذكية.

آرتاثون العالمية

وتستعرض سدايا جهودها الدولية في تنظيم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بشعار الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وهو أكبر حدث عالمي في هذا المجال حظي بحضور خبراء ومختصين من 100 دولة.

كما تعرض مبادرة (آرتاثون العالمية) التي شارك فيها فنانون كبار من 60 دولة و500 من خبراء وعلماء مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين، مع عرض جهود منصة إحسان المنصة الوطنية التي تعمل على مدار الساعة لتحفيز المحسنين على مد يد الخير والعطاء لمستحقيها.

مجال البيانات والذكاء الاصطناعي

ويستعرض جناح سدايا "تحدي نيوم" الذي يهدف إلى إيجاد حلول رائدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية التي يواجهها العالم بابتكارات طلاب وطالبات الجامعات السعودية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحدي "سمارتاثون" والذي يهدف إلى تطوير حلول حديثة لتحسين المشهد الحضري بمُدن المملكة.

وتسعى "سدايا" من خلال هذه المشاركة إلى إبراز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي حتى تبوأت خلالها أعلى المؤشرات العالمية في تلك التقنيات المتقدمة.

علاوة على ما قامت به "سدايا" باسم المملكة من جهود متعددة في نقل وتوطين وإنتاج المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في عملية التحول الرقمي ودمجها في عمليات التنمية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.