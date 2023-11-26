تكنولوجيا: جوجل تقوم بتوسيع العبارات السريعة للمساعد الشخصي للتعامل مع المكالمات الواردة على سماعات Pixel Buds Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يمكن الآن لمستخدمي Pixel Buds Pro الاستمتاع بالتحكم بدون استخدام يديهم على أجهزة Pixel الخاصة بهم من خلال التحديث الأخير لبرنامج العبارات السريعة.

تتيح هذه الميزة، والتي كانت تقتصر سابقًا على هواتف Pixel الذكية والأجهزة اللوحية، للمستخدمين الآن التحكم في المكالمات الواردة باستخدام أوامر صوتية بسيطة دون الحاجة إلى قول “Hey Google” أولاً.

يتيح التحديث، والذي قدمته جوجل وتم رصده بواسطة 9to5Google، للمستخدمين قول “الرد” أو “الرفض” أو “الصمت” لإدارة المكالمات الواردة باستخدام Pixel Buds Pro. وهذا يعني أنه حتى لو كان هاتفك في غرفة أخرى، يمكنك بسهولة اتخاذ إجراء بشأن المكالمات الواردة دون الحاجة إلى الوصول إلى جهازك.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Pixel Buds Pro حاليًا يدعم فقط العبارات السريعة للمكالمات.

لا يزال التحكم في المؤقتات والمنبهات باستخدام الأوامر الصوتية يتطلب عبارة التنشيط “Hey Google”.

بالإضافة إلى ذلك، تظل ميزة العبارات السريعة حصرية لأجهزة Pixel 6 والأجهزة الأحدث، حتى عند استخدام Pixel Buds Pro.

لم تعترف Google رسميًا بعد بهذا التوسع في توافق Quick Phrases، ولا تزال صفحة الدعم الخاصة بها تشير فقط إلى هواتف Pixel الذكية والأجهزة اللوحية. وعلى الرغم من عدم الاعتراف الرسمي، فإن الميزة تعمل بكامل طاقتها على Pixel Buds Pro.

وفي حين أن العبارات السريعة توفر طريقة ملائمة للتفاعل مع أجهزة Pixel دون قول “Hey Google” باستمرار، تجدر الإشارة إلى أنها تظل محدودة بشكل أكبر على أجهزة Pixel مقارنة بمنتجات Google Nest.

على سبيل المثال، كما أشار Android Central، يمكن لـ Nest Hub Max توفير معلومات مثل الوقت والطقس والتحكم في ملحقات المنزل الذكي دون الحاجة إلى عبارة تنبيه.

تمثل إضافة العبارات السريعة إلى Pixel Buds Pro تحسينًا مرحبًا به لمستخدمي Pixel، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة بدون استخدام اليدين.

ومزيد من التطوير، من المحتمل أن تتوسع العبارات السريعة لتشمل نطاقًا أوسع من الإجراءات والأجهزة، مما يعزز من ملاءمة نظام جوجل البيئي.

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