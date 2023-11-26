تكنولوجيا: ظهور عينات لصور ملتقطة بهاتف Vivo X100 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الكشف رسميًا عن هواتف Vivo X100 و X100 Pro في منتصف شهر نوفمبر، وكان الهدف منهما في المقام الأول إثارة الإعجاب بنظام كاميرا من الدرجة الأولى.

ومع الإصدار الأقوى، يوجد كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 ومستشعر بتنسيق 1/2.76 بوصة، بالاضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل f/1.75 مع مستشعر Sony IMX988 بتنسيق 1/0.98 بوصة، و كاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل f/2.5 مع مستشعر 1/2 بوصة وتقريب 4.3x و OIS.

تحتوي جميع الكاميرات الثلاث على عدسة Zeiss عالية الجودة مع طبقة عدسة T*. وتحتوي الكاميرا المقربة أيضًا على عدسة مصححة بشكل غير واضح وتدعم وضع الماكرو.

وتعتبر هذه ميزة خاصة، حيث تم دمج وظيفة الماكرو في الكاميرا ذات الزاوية الواسعة مع جميع الهواتف المنافسة تقريبًا، باستثناء أحدث هواتف هواوي الرائدة. وتعد كاميرا الماكرو هذه واحدة من أبرز الصور التي نشرتها Vivo و Ice Universe و Kartikey Singh.

وقام المصدر Ice Universe بمقارنة وضع الماكرو مع هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، الذي يحتوي على وظيفة الماكرو المدمجة في الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية.

وكما تظهر المقارنة، فإن Vivo X100 Pro لا يقترب كثيرًا من الموضوع ويلتقطه بشكل أكثر وضوحًا بفضل مستشعر 50 ميجابكسل فحسب، بل تُظهر صور الماكرو أيضًا ضوضاء أقل بكثير في الصورة، بينما يعمل توازن اللون الأبيض للصور بشكل أكثر دقة في بعض الصور.

يركز تسويق Vivo أيضًا على الوضعين الليلي والعمودي. تبدو لقطات المناظر الطبيعية في الليل ملونة ولها ضوضاء قليلة نسبيًا في الصورة، بينما تعرض اللقطات الشخصية تأثيرات بوكيه دقيقة.

تعرض Vivo أيضًا بعض عمليات محاكاة العدسات المُحسّنة بواسطة Zeiss، والتي تعمل على ضبط الألوان ومظهر البوكيه.

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