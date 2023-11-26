تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Realme GT5 Pro في 7 ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد العديد من الإعلانات التشويقية، أكدت شركة Realme إطلاق هاتفها الذكي الرائد التالي Realme GT5 Pro، وذلك في حدث سيقام في الصين يوم 7 ديسمبر.

تم تطوير الهاتف وفقًا لفلسفة الشركة “No Leap, No Launch”، ويثبت الهاتف نفسه كقوة ذات محرك مزدوج. حيث يتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويحتوي على عدسة مقربة IMX890 فائقة الخفة.

سيتميز الهاتف بأول تصميم شبكي من الفولاذ المقاوم للصدأ في الصناعة، وهو قوي ومقاوم للاهتراء ومتكامل تمامًا مع الملمس الشعاعي في العدسة، مما يمنح المظهر العام مظهرًا طبيعيًا.

وبدعم من Qualcomm و ArcSoft، يعيد هاتف GT5 Pro هيكلة البنية الأساسية للتصوير ويعزز بشكل شامل قدرات التصوير الخاصة به، ويتقدم نحو اللقب المستحق “New King of Telephoto Imaging”، حسبما قالت الشركة.

وفيما يتعلق بالأجهزة، يتميز جهاز Sony IMX890 بمستشعر كبير للغاية بحجم 1/1.56 بوصة، متجاوزًا OMNIVISION 64B بنسبة 76% و Samsung ISOCELL JN1 بنسبة 104%.

ومع فتحة f/2.6، يتم دعم التكبير البصري حتى ثلاثة اضعاف، و OIS+EIS لتحقيق استقرار قوي، وتركيز متعدد الاتجاهات لكل البكسل، وتقنية قطع الحواف.

تم تحسين الحساسية الضوئية الإجمالية بنسبة 215% مقارنةً بكاميرا Samsung ISOCELL JN1، مما يضمن أداءً ممتازًا في ظروف الإضاءة المنخفضة ويسمح للمستخدمين بالتقاط صور واضحة وعالية الجودة في أي وقت.

وتعد عدسة التقريب IMX890 فائقة الخفة من Realme GT5 Pro حاليًا أكبر عدسة تليفوتوغرافية وأكثر حساسية للضوء في الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف نظام التصوير المقرب فائق النواة مع تقنية DOL-HDR لأول مرة. ومن خلال استراتيجية اختيار الإطارات المتعددة 2×6+1 ونطاق ديناميكي فائق الجودة مع زمن انتقال صفري HDR، فإنه يعالج المشاهد ويحسنها بشكل فعال مع نسبة إضاءة كبيرة، مما يحافظ على ما تراه العيون مع الحفاظ على الوضوح.

كما تعاونت شركة Realme مع ArcSoft لإطلاق محرك تقريب محسّن خفيف للغاية يعزز تقنية التصوير المبتكرة لجهاز Realme GT5 Pro.

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