ما هي مكالمات Wi-Fi وكيفية تشغيلها على الآيفون؟

هل سمعت من قبل عنما هي مكالمات Wi-Fi؟ جميعنا يعرف الطريقة التقليدية لإجراء مكالمة، حيث يقوم هاتفك الذكي بالحصول على إشارة من خلال الإتصال بأقرب برج خلوي تابع لشركة الإتصالات الخاصة بك ومن ثم تقوم أنت بالإتصال، وبعدها يتم نقل صوتك وصوت الطرف الآخر في الهواء عبر موجات الراديو. ومع ذلك، هناك أوقات، تكون فيها الإشارة ضعيفة أو غير موجودة. في هذه الحالة، يمكنك الإعتماد على مكالمات الواي فاي وسوف تساعدك إجراء مكالمات هاتفية دون أي مشكلة، ولنتعرف في هذا المقال على ما هي مكالمات Wi-Fi وكيف تعمل إلى جانب طريقة تفعيلها على جهاز الآيفون الخاص بك.

كيف تعمل مكالمات Wi-Fi؟

ظهرت مكالمات الواي فاي بسبب المشاكل الناجمة عن تواجد المستخدم في منطقة لا يوجد بها تغطية خلوية أو تكون الإشارة موجودة ولكنها غير جيدة، وبالتالي يصعب عليه إجراء المكالمات الهاتفية بشكلها العادي أو التقليدي، وتعمل مكالمات الواي فاي بنفس طريقة عمل تطبيقات الفيديو مثل سكايب وجوجل ميت وغيرهما حيث تعتمد على تقنية VoIP أو نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت

ما الفرق بين مكالمة Wi-Fi والمكالمة العادية؟

من منظور تجربة المستخدم، يعتبر الإتصال عبر مكالمة Wi-Fi مشابه تمامًا مثل مكالمة هاتفية عادية، حيث يمكنك طلب رقم هاتف كما تفعل عادةً مع استخدام جميع الميزات نفسها التي اعتدت عليها مع أي مكالمة هاتفية تقليدية.

لكن الفرق بين مكالمة Wi-Fi والمكالمات الهاتفية العادية يحدث خلف الكواليس. باستخدام الاتصال عبر Wi-Fi، يتم توجيه المكالمة إلى شبكة واي فاي بدلاً من شبكة مزود خدمة الهاتف الخاص بك، وهكذا بدلا من إتصال جهاز الآيفون الخاص بك بأقرب برج خلوي، يتم تمرير المكالمة عبر الإنترنت ويجب أن تكون شركة الإتصالات بحوزتها جهاز مخصص يدعم تلك النوعية من المكالمات، وما يميز مكالمات الواي فاي عبر الآيفون أنها تتيح لك الإتصال واستقبال المكالمات من الآخرين حتى لو كانت هواتفهم الذكية متصلة بأبراج خلوية وليست شبكة واي فاي.

البلدان التي تدعم مكالمات الواي فاي

قبل أن نتعرف على كيفية تشغيل مكالمات Wi-Fi على الآيفون، تحتاج إلى التأكد من أن شركة الاتصالات الخاصة بهاتفك الذكي، تدعم تلك التقنية حيث لا تزال مكالمات الواي فاي غير مدعومة في كل مكان بالعالم، ولكي تتمكن من معرفة ما إذا كانت بلدك تدعم مكالمات wifi، كل ما عليك فعله هو زيارة هذا الرابط واختر المنطقة والبلد، وسوف تجد جميع شركات الإتصال وبجانب كل شركة التقنيات والميزات التي توفرها، إذا وجدت الاتصال عبر شبكة Wi-Fi، فهذا يعني أن الشركة تسمح لمستخدميها بإجراء مكالمات واي فاي عبر هواتفهم الذكية.

كيفية تمكين الاتصال عبر الواي فاي

إذا كانت بلدك تدعم مكالمات Wi-Fi، فيمكنك تشغيلها حتى تستفيد منها عندما تكون في مكان به إشارة ضعيفة أو في حال عدم وجود إشارة، ولنتعرف على كيفية تشغيل مكالمات الواي فاي على الأندرويد والأيفون:

طريقة تشغيل مكالمات الواي فاي على هواتف جوجل بيكسل

اذهب إلى الإعدادات

اضغط على الشبكة والإنترنت

ثم المكالمات والرسائل النصية

اضغط على اسم شركة الإتصالات الخاصة بك

ثم اختر الاتصال عبر مكالمات الواي فاي

طريقة تشغيل مكالمة Wi-Fi على هاتف سامسونج

اذهب إلى الإعدادات

ثم اضغط على اتصالات

وبعدها اختر مكالمات واي فاي

سوف تجد أن الخطوات تختلف بعض الشئ من هاتف لهاتف أندرويد آخر، لكن الخطوات متشابهة.

كيفية تشغيل مكالمات Wi-Fi على الآيفون

بالنسبة لأجهزة الآيفون، إليك خطوات تفعيل وتشغيل مكالمات Wi-Fi:

انتقل إلى الإعدادات

ثم الهاتف وبعدها مكالمات واي فاي

قد تحتاج إلى إدخال عنوانك أو تأكيده في الحالات الطارئة

إذا كانت مكالمات Wi-Fi متاحة

سترى Wi-Fi في شريط الحالة

وهكذا سوف تكون قادر على إجراء مكالمات واي فاي على جهاز الآيفون الخاص بك بكل سهولة دون الحاجة لإشارة خلوية.

الأسئلة الشائعة:

هل مكالمات Wi-Fi مجانية أم مدفوعة؟ في معظم الحالات، تكون مكالمات Wi-Fi مجانية تماما. لكن في بعض الأحيان، تفرض بعض شركات الإتصالات رسوما من أجل الاتصال بشبكتها.

ما هي السرعة التي تعمل بها مكالمات الواي فاي؟ بشكل عام، يوصى بحد أدنى 2 ميجابت في الثانية لمكالمات Wi-Fi.

هل يمكن اختراق مكالمات Wi-Fi؟ على الرغم من أنه يمكنك الاتصال بشبكة غير آمنة أثناء مكالمة Wi-Fi، إلا أن شركة الإتصالات الخاصة بك تقوم بتشفير صوتك بغض النظر عما إذا تم توجيه المكالمة عبر شبكته الخلوية أو شبكة واي فاي. لذلك، حتى لو كانت الشبكة عامة أو غير آمنة، فيجب أن تكون مكالماتك آمنة بسبب التشفير الصوتي التلقائي.



لا يفوتك: أهم الميزات المتوقع رؤيتها في الآيفون مع نظام التشغيل iOS 18

في النهاية، أوضحنا كل شئ حول مكالمات Wi-Fi وكيفية تشغيلها بالخطوات على هواتف الأندرويد وأجهزة الآيفون، إذا كانت غير مدعومة في بلدك حتى الآن، لا تقلق، سوف تكون متاحة في معظم أنحاء العالم الفترة القادمة.