شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 أخطاء خطيرة احذرها عند استخدام السخانات الكهربائية فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى فصل الشتاء وتتجه الكثير من الشعوب بالتدفئة من خلال السخانات الكهربائية، ووفقًا لتقريرthesun، فإن هناك العديد من الأمور التى يجب مراعاتها عند استخدامها حيث يؤدى سوء الاستخدام إلى نشوب حريق.

وقالت ليزلي رود، رئيسة مؤسسة "السلامة الكهربائية": "في حين أن السخانات المحمولة يمكن أن تكون مفيدة لتدفئة مساحة صغيرة، إلا أنها يمكن أن تشكل خطرًا حقيقيًا على منزلك وحياتك إذا ارتكبت أخطاء عند استخدامها، ومع العدد الكبير من الأشخاص الذين سيلجأون إلى هذه الأجهزة هذا الشتاء، فمن الضروري أن نستخدمها بأمان.

لذا إليك بعض النصائح المهمة حول استخدام المدفأة بشكل آمن.

1. احتفظ بالسخان على سطح مستو تعتبر الأسطح غير المستوية أخبارًا سيئة لسمعك لأنها قد تسقط وتؤدي إلى نشوب حريق، لذا تأكد من أنها مكان مستوي، بعيدًا عن أي شيء وليس في مكان يمكن أن يسقط فيه بسهولة.

2. احفظه بعيدًا عن أى شىء يحترق بسهولة المواد القابلة للاحتراق، مثل الورق أو الأثاث أو الستائر ، يمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة إذا كانت قريبة جدًا من المدفأة، تأكد من إبقاء كل هذه الأشياء في مكان بعيد من المدفأة. 3. لا تجفف الملابس على المدفأة 3. لا تجفف الملابس على المدفأة من الخطير للغاية محاولة تجفيف الملابس على السخان الكهربائي، فلا تضع ملابسك في أي مكان بالقرب منها أبدًا.

4. لا تنام والسخان الكهربائي مفتوح من المهم مراقبة السخان الكهربائي الخاص بك في جميع الأوقات، لذلك لا تتركه دون مراقبة خاصة عند النوم.

5. لا تستخدم وصلة تمديد لا يُنصح باستخدام وصلة تمديد مع السخان الكهربائي ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التحميل الزائد بسهولة وزيادة خطر نشوب حريق بشكل أكبر.

6. ابحث عن الضرر قد لا تدرك أن السخان الخاص بك قد تعرض للتلف بعد تخزينه منذ العام الماضى ، فالتلف أو التدهور أمر خطير، لذا توقف عن استخدامه فورًا إذا لاحظت أي علامات.

7. قم بشراء أجهزة تدفئة من بائع تجزئة موثوق به تأكد من الشراء من الشركات المصنعة أو تجار التجزئة الذين تعرفهم وتثق بهم ، وتجنب استخدام أجهزة التدفئة المستعملة ولكن إذا قمت بذلك، فاسألهم عن فحوصات السلامة التي يتم إجراؤها. 8. قم بتسجيله 8. قم بتسجيله يجب عليك دائمًا تسجيل أجهزتك وكن على اطلاع بأي عمليات سحب مهمة.

9. تأكد من أن أجهزة إنذار الدخان لديك تعمل وبغض النظر عن السخانات الكهربائية، يجب عليك دائمًا التأكد من وجود أجهزة إنذار دخان فعالة في جميع أنحاء منزلك، ويجب أن يكون هناك واحد في كل طابق.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته منظمة السلامة الكهربائية أولاً لأكثر من 3000 شخص، فإن أربعة من كل عشرة إما يستخدمون بالتأكيد أو يفكرون في استخدام سخان كهربائي لتدفئة غرفة واحدة في منازلهم.