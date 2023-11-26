تكنولوجيا: مستخدمي One UI 6 يبلغون عن مشكلة احتراق الشاشة المحتملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد طرح واجهة One UI 6 مؤخرًا، تلقت بعض الأجهزة التحديث، مما جلب ميزات جديدة. ومع ذلك، أبلغ المستخدمون عن مشكلة تتعلق بميزة تبديل البكسل على شاشات OLED، مما قد يؤدي إلى احتراق الشاشة.

وقد تم تسليط الضوء على هذه المشكلة من قبل مستخدمي Reddit، من خلال مشاركة من Dragosslash.

وعلى ما يبدو، فإن شاشات OLED عرضة للاحتراق، وهناك تغير دائم في اللون يمكن أن يؤثر على جودة العرض. ويبدو أن ميزة تبديل البكسل، وهي إحدى الميزات الموجودة في One UI 5 المصممة لمنع الاحتراق، بها خلل في تحديث One UI 6.

وقد لاحظ المستخدمون أن أيقونات شريط الحالة لم تعد تغير مواضعها كما ينبغي. وكما هو موضح بواسطة Dragosslash مستخدم Reddit، يمكن التحقق من المشكلة من خلال اختبار بسيط من ثلاث خطوات:

–التقط لقطة شاشة مع ظهور شريط الحالة.

–قم بتدوير الشاشة من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي والعكس خمس مرات.

–افتح لقطة الشاشة ضمن Samsung Gallery لمراقبة موضع شريط الحالة.

وبمقارنة لقطات الشاشة من One UI 5 وOne UI 6، من الواضح أن شريط الحالة في One UI 6 يظل ثابتًا، مما يشير إلى وجود مشكلة محتملة في ميزة الحماية من الاحتراق.

على الرغم من أن تغيير البكسل يبدو عمليًا لشريط التنقل، إلا أن أيقونات شريط الحالة لا تتحرك، مما يشير إلى وجود خطأ محتمل في One UI 6.0.

وأكد العديد من المستخدمين على موقع Reddit أنهم يواجهون نفس المشكلة، مما أثار مخاوف بشأن فعالية الحماية من النسخ في One UI 6.

إذا تم بالفعل اختراق الحماية من الاحتراق في One UI 6، يأمل المستخدمون في الحصول على حل سريع من سامسونج.

قد تعالج الشركة هذه المشكلة في تحديث قادم، مع الأخذ في الاعتبار لفت الانتباه الذي جلبه المستخدمون في مجتمع r/oneui Reddit.

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