شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رجل ينفق 15 ألف دولار لصنع شاحنة من الخشب تشبه شاحنات تسلا (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أحد المواطنين في باك نينه، وهي بلدة صغيرة في شمال فيتنام، من إنشاء نسخة خشبية كاملة الوظائف من شاحنة تسلا الجديدة، وهو عامل الخشب وعاشق السيارات Truong Van Dao، الذى أنشأ مجموعة كاملة من المركبات الخشبية العملية بالإضافة إلى Cybertruck.

وقال داو لموقع Business Insider إن الخشب مقاوم للماء، وقد كلفه المشروع بأكمله 15 ألف دولار، كما أنه باعتباره معجبًا بإيلون ماسك، لم يكن بحاجة إلى الكثير من التشجيع من أتباعه للمشاركة في مشروع Cybertruck.

وتم توقيت إطلاق عمله ليتزامن مع إطلاق Cybertruck الحقيقي، حيث شارك مقطع فيديو يوثق العملية الكاملة، والتي قال إنها استغرقت 100 يوم فقط، على قناته على YouTube.



شاحنة خشبية

بعد البدء بالهيكل والإطار والعجلات المعدنية، أضافت داو الألواح الخشبية والمقاعد وحواف العجلات، وتشمل اللمسات النهائية مصابيح LED وشعار "X" مضاء على أحد الأبواب.

بعد اكتمال المشروع، تواصل داو مع ماسك وتسلا ليقدم لهما نسخة طبق الأصل من Cybertruck، وكتب في منشور على موقع X: "أنا منشئ محتوى شغوف وأحب بشدة المركبات الخشبية ولدى إعجاب كبير بك وبتسلا".



شاحنة تسلا الخشبية

وتابع المنشور: "أنا أدرك أن تسلا واجهت نصيبها من التحديات لتحقيق Cybertruck، ومع ذلك، فإنني أحافظ على إيمان لا يتزعزع برؤيتكم وقدرات Tesla"، مضيفا "آمل أن أحصل على شرف إهداء هذه الشاحنة الخشبية لك ولتسلا."