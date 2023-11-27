شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة عمل نسخة احتياطية من Google Photos المشفرة للوصول إليها على أي جهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تقوم بحماية صور لحظة خاصة أو مستندات سرية، فإن ميزة المجلد المقفل في Google Photos توفر طبقة إضافية من الخصوصية، حيث تحافظ هذه المساحة المحمية برمز المرور على أجهزة Android على فصل المحتوى الحساس عن شبكة الصور العادية والتطبيقات الأخرى.

وقدمت جوجل خيار عمل نسخة احتياطية من المجلد المقفل الخاص بك، مما يسمح بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المحمية باستخدام رمز المرور الخاص بك على أي جهاز، ولا تقتصر هذه الميزة على نظام Android؛ يمكنك أيضًا إعداد "المجلد المُقفَل" والوصول إليه على أجهزة iOS والويب.



إعداد النسخ الاحتياطي السحابي للمجلد المُقفَل إعداد النسخ الاحتياطي السحابي للمجلد المُقفَل بدء إعداد المجلد المُقفَل

عند إعداد "المجلد المُقفَل" الخاص بك لأول مرة، سيكون لديك الآن خيار تمكين النسخ الاحتياطي السحابي أثناء عملية الإعداد.

للمجلدات المقفلة الموجودةإذا كان لديك بالفعل مجلد مقفل، فاتبع هذه الخطوات لتمكين النسخ الاحتياطي السحابي:

- افتح تطبيق Google Photos (تأكد من أنه الإصدار الأحدث).

- اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى اليمين.

- حدد النسخ الاحتياطي.

- اضبط الإعدادات لتمكين النسخ الاحتياطي أو تعطيله للمجلد المُقفَل. تخصيص إعدادات النسخ الاحتياطي لديك المرونة اللازمة لاختيار ما إذا كنت تريد عمل نسخة احتياطية من الصورتين ومحتوى "المجلد المُقفَل" أو إحداهما فقط. بهذه الطريقة، يمكنك الاحتفاظ بالصور الخاصة حصريًا على جهازك إذا كنت تفضل ذلك. الوصول إلى المجلد المُقفَل في أي مكان 1. الوصول عبر الأجهزةعند تشغيل النسخ الاحتياطي للمجلد المُقفَل، يصبح المحتوى الحساس الخاص بك قابلاً للوصول عبر جميع أجهزتك. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى Google Photos وفتح "المجلد المُقفَل" باستخدام رمز المرور الخاص بجهازك. الوصول إلى المجلد المُقفَل في أي مكان 1. الوصول عبر الأجهزةعند تشغيل النسخ الاحتياطي للمجلد المُقفَل، يصبح المحتوى الحساس الخاص بك قابلاً للوصول عبر جميع أجهزتك. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى Google Photos وفتح "المجلد المُقفَل" باستخدام رمز المرور الخاص بجهازك.

2. تعزيز الخصوصيةتظل الصور ومقاطع الفيديو الموجودة داخل "المجلد المُقفَل" حصرية له. ولن تظهر في شبكة الصور العادية أو الذكريات أو الألبومات أو نتائج البحث. تتم حماية المحتوى الخاص بك من خلال البنية التحتية الأمنية المتقدمة لـGoogle Photos.

3. صفحة الإعدادات المبسطةقدمت Google Photos صفحة إعدادات مبسطة، مما يسهل إدارة عناصر التحكم في الخصوصية والتفضيلات الأخرى. يستبدل التخطيط المحدث صفحة الإعدادات الفردية بأقسام للخصوصية والنسخ الاحتياطي والمشاركة والإشعارات والمزيد.