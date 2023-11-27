شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف تطبيق Rewards على Xbox بعد 5 سنوات من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن مايكروسوفت ستوقف تطبيق Microsoft Rewards على Xbox، وهي خطوة مثيرة للجدل تنهي عمليًا حوافزها الرائعة مثل التحديات والخطوط الأسبوعية.

وتأتي هذه الخطوة مع انتقال الشركة إلى مركز المكافآت الجديد على Xbox، والذي سيوفر تجربة مكافآت أكثر بساطة وتكاملاً للاعبين، واكتشف العديد من اللاعبين رسالة تحذير على وحدات التحكم الخاصة بهم، وستستمر سلسلة الأنشطة الأسبوعية في تطبيق Microsoft Rewards على Xbox حتى نهاية نوفمبر، وبعد ذلك سيتم إلغاء تنشيط التطبيق.

وسيظل اللاعبون قادرين على كسب نقاط المكافآت واستردادها من خلال مركز المكافآت الجديد على Xbox، لقد وصلت فترة الخمس سنوات الأخيرة إلى نهايتها أخيرًا.