شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كندا تبحث كيفية التعامل مع حالات الطوارئ الطبية فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يسافر رواد الفضاء إلى القمر أو المريخ، كيف سنتعامل مع المشكلات الطبية بعيدًا عن الأرض؟ يهدف المتأهلون للتصفيات النهائية في تحدي وكالة الفضاء الكندية وتحدي Impact Canada التكنولوجي إلى تحويل المعرفة الطبية من العمل مع المجتمعات النائية لمساعدة رواد الفضاء في الفضاء السحيق.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قدم المتأهلون للتصفيات النهائية لتحدي الرعاية الصحية في الفضاء العميق التابع للحكومة الكندية عروضًا تقديمية في مونتريال، يشرحون فيها لماذا قد تكون تقنيتهم ذات يوم جديرة بمهمة فضائية.

وستكون الجائزة الأخيرة نصف مليون دولار بالدولار الكندي (حوالي 365000 دولار أمريكي) مقابل تطبيق الحل.

وتعد وكالة الفضاء الكندية هي أحد شركاء برنامج أرتميس التابع لناسا إلى القمر، والذي يهدف إلى هبوط رواد فضاء هناك في عام 2025 أو 2026.

ولكن بعيدًا عن الأرض، على متن مركبة فضائية ذات موارد محدودة، سيحتاج رواد الفضاء إلى استخدام كل مهاراتهم للحفاظ على صحة بعضهم البعض.

ويهدف التحدي إلى إنشاء تقنية محمولة تسمح بالتشخيص والعلاج السريع في حالة حدوث مشكلات صحية.

وقالت آني مارتن من الوكالة الكندية، إن المسابقة جزء من هدف وكالة الفضاء الكندية للمساعدة في تمكين رواد الفضاء من الاعتناء بصحتهم باستخدام أدوات حديثة.

مارتن هى مدير محفظة لدى مبادرة Health Beyond التابعة للوكالة الكندية، والتي تتضمن هذه المسابقة ومشاريع أخرى.

وأضافت: "لقد طلبنا من المبتكرين النظر في الحلول التي يمكن أن تدعم وتساعد الكنديين"، وذلك مع دراسة مهمات القمر والمريخ بالإضافة إلى الاحتياجات على المدى القريب.