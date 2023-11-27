شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه أداة Magnific AI؟ وكيف تستفيد منها لتحسين صورك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أعداد كبيرة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتى يأتى من ضمنها Magnific AI، وهو ذكاء اصطناعي جديد يدعي أنه قادر على تحسين الصور بشكل لم يسبق له مثيل.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد تم تطوير هذه الأداة بواسطة رواد الأعمال المستقلين Javi Lopez وEmilio Nicolas، وهي تتيح لك تحويل أي صورة إلى تحفة فنية عالية الدقة مع وصف بسيط وعناصر تحكم سهلة.

ومع ذلك، لن يتم طرحه مجانًا، حيث يتراوح السعر من 39 دولارًا أمريكيًا شهريًا إلى 299 دولارًا أمريكيًا شهريًا دون استرداد أي مبالغ، ويتمتع المشتركون السنويون بشهرين مجانًا، وهي اداة مناسبة للجميع، بغض النظر عن مستوى خبرتهم، حيث إنه يلبي احتياجات مجموعة واسعة من المبدعين، من المصورين إلى الفنانين الرقميين، الذين يرغبون في جعل صورهم أكثر تفصيلاً ودقة.

ويبدو أن Magnific، المجهز بأربعة أوضاع تحسين متميزة، سيغير قواعد اللعبة بشكل جدي، حيث يعمل الوضع Upscale على زيادة وضوح الصور ذات الدقة المنخفضة، ويعمل الوضع Enhance على تكثيف الألوان، ويعمل الوضع DeNoise على إزالة التحبب، ويزيل الوضع DeJPEG البكسل في صور JPEG.

ويتضمن Magnific أيضًا ميزات متنوعة، مثل أشرطة التمرير Creativity وHDR، التي تتيح للمستخدمين التحكم في مستوى التحسين وتجنب العناصر غير المرغوب فيها، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام وبرامج تعليمية مفيدة لتوجيه المستخدمين خلال العملية.