شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مشاريع مبتكرة عند إصابة رواد الفضاء بالمرض خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" فإن هناك عدد من المشاريع المبتكرة المقترحة مؤخرا من أجل حل هذه الأزمة:
• مركز الاختراع والابتكار الجراحي: نظام آلي مستقل قادر على الفحص وتشخيص نقطة الرعاية، ويمكن تشغيله عن بعد أو بدون تفاعل بشري، عند الحاجة.
• IndigenousTech.ai: برنامج مستقل يعتمد على الذكاء الاصطناعي وجهاز تصوير يمكن توصيله بالهاتف الذكي للمراقبة عن بعد وتشخيص الأمراض الجلدية، تحت إشراف طبيب أمراض جلدية متخصص عن بعد.
• SieVRt Cardiac: منصة واقع ممتد للأشعة عن بعد وتشخيص ومراقبة أمراض القلب والأوعية الدموية.
• Neurosantys: يتيح جهاز Nurvesta القابل للارتداء الكشف عن بعد وتصحيح الاضطرابات العصبية والحسية الناجمة عن الشيخوخة والإصابات والأمراض والتعرض لبيئات الجاذبية الصغرى.
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