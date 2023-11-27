شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية البحث عن إيموجي مناسب للرد على رسائل واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم المراسلة الفورية الذي يتطور باستمرار، أصبحت الرموز التعبيرية جزءًا لا يتجزأ من اتصالاتنا الرقمية، مما يضيف عمقًا وعاطفة إلى كلماتنا، ويدرك تطبيق WhatsApp، وهو أحد منصات المراسلة الرائدة، أهمية الرموز التعبيرية ولكنه يدرك أن العثور على الرمز المناسب قد يكون في بعض الأحيان أمرًا صعبًا بعض الشيء، ولمعالجة هذه المشكلة، يحتوي WhatsApp على ميزة – البحث عن الرموز التعبيرية.

ما هي ميزة البحث عن الرموز التعبيرية في WhatsApp؟ يحتوي WhatsApp على ميزة بحث مخصصة لتطبيق WhatsApp، فهو يوفر للمستخدمين خيار العثور على الرموز التعبيرية الصحيحة، على سبيل المثال، تريد رمزًا تعبيريًا لـ "النوم". كل ما عليك فعله هو كتابة النوم في البحث وسيظهر لك جميع الرموز التعبيرية المتوفرة في واتساب والمتعلقة بالنوم، بما في ذلك التثاؤب.

وبالمثل، يمكنك أن تفعل الشيء نفسه بالنسبة للغاضب، والحزين، والسعيد، فستحصل على التدريب.

كيفية استخدام خاصية البحث عن الرموز التعبيرية في واتساب - افتح واتساب وانتقل إلى الدردشة: قم بتشغيل واتساب على جهازك وتوجه إلى أي نافذة دردشة، سواء كانت دردشة فردية أو جماعية.

- اضغط على أيقونة الرموز التعبيرية: بمجرد دخولك إلى نافذة الدردشة، ابحث عن أيقونة الرموز التعبيرية - التي توجد عادة بالقرب من مربع إدخال النص. اضغط عليها لفتح لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية.



- الوصول إلى وظيفة البحث (Android) أو شريط البحث (iOS): الآن، هنا يحدث السحر، إذا كنت تستخدم جهاز Android، فستلاحظ رمز البحث - عدسة مكبرة - عادةً أسفل لوحة الرموز التعبيرية، اضغط -عليها، بالنسبة لمستخدمي iOS، يوجد شريط البحث أعلى لوحة الرموز التعبيرية، اضغط عليها لتفعيل وظيفة البحث.



-اكتب كلمتك الرئيسية: أثناء تنشيط وظيفة البحث أو الشريط، اكتب الكلمة الأساسية التي تتوافق مع الرمز التعبيري الذي تبحث عنه. يمكن أن يكون شيئًا محددًا مثل "القلب" أو "الإبهام" أو "الضحك".



- دع WhatsApp يعمل بسحره: بمجرد أن تبدأ في الكتابة، سيعمل WhatsApp بسحره. سيعرض مجموعة مختارة من الرموز التعبيرية المتعلقة بكلمتك الرئيسية. هذه الميزة بديهية بشكل لا يصدق وتوفر عليك التمرير عبر عدد لا يحصى من الرموز التعبيرية للعثور على الرمز المثالي.



- التحديد والإرسال: بمجرد أن يقدم لك WhatsApp الرموز التعبيرية ذات الصلة، ما عليك سوى النقر على الرمز الذي تريد استخدامه. سيتم إضافته إلى مربع النص، جاهز للإرسال، لا مزيد من التمرير الذي لا نهاية له - مجرد بحث سريع، وستكون جاهزًا للتعبير عن نفسك.