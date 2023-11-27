شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تغيير أو تعديل اسمك على تروكولر لمستخدمي أندرويد وios والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر تطبيقات معرفة اسم المتصل من التطبيقات المهمة التى يعتمد عليها كثير من مستخدمي الهواتف الذكية، والتى يأتى من ضمنها تطبيق تروكولر Truecaller، لكن في بعض الأوقات يواجه المستخدمين أحيانا مشكلة بوجود خطأ في تسميتهم على التطبيق، خاصة اذا قام شخص ما بتسجيله.



لكن يمكن بسهولة تغيير أو تعديل اسمك على التطبيق بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية كما يلى:

لمستخدمي أندرويد - افتح تطبيق Truecaller وحدد رمز الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى.

- اضغط على "تحرير الملف الشخصي" للوصول إلى خيارات التحرير.

- قم بتحديث اسمك بالمعلومات الصحيحة واحفظ التغييرات.

لمستخدمي آيفون - قم بتشغيل تطبيق Truecaller وابحث عن أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليسرى العليا.

- اضغط على "تحرير الملف الشخصي" للدخول إلى قائمة التحرير.

- اضبط اسمك على الاسم الدقيق واحفظ التغييرات. لست من مستخدمي Truecaller حتى الآن؟ إليك كيفية اقتراح اسم أفضل: لست من مستخدمي Truecaller حتى الآن؟ إليك كيفية اقتراح اسم أفضل: - قم بزيارة موقع تروكولر.

- ابحث عن رقمك على المنصة.

- انقر فوق "اقتراح اسم أفضل" لاقتراح تعريف أكثر دقة.

- سيقوم Truecaller تلقائيًا باختيار الاسم الصحيح خلال يوم أو يومين.

- من المهم ملاحظة أنه إذا قمت مؤخرًا بإجراء تغييرات على ملفك الشخصي، فقد يستغرق الأمر من 24 إلى 48 ساعة حتى تظهر التحديثات، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان هاتفك يحتفظ بالمعلومات القديمة محليًا، ففكر في مسح إدخال البحث في التطبيق.

بالنسبة لمستخدمي Android، انتقل إلى "إعدادات الهاتف > التطبيقات > Truecaller > مسح ذاكرة التخزين المؤقت" قبل المحاولة مرة أخرى.