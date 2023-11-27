شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز المعلومات يؤكد أهمية حماية خصوصية البيانات لبناء المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال كلمته مع انطلاق أعمال المنتدى السعودي للبيانات، الذي تنظمه سدايا وبرنماج التحول الرقمي، أكد مدير مركز المعلومات الوطني د. عصام الوقيت، على ضرورة احترام خصوصية البيانات.

وقال الوقيت خلال الكلمة: "إن المستقبل الذي نسعى إليه، الذى تؤدي فيه البيانات المفتوحة دورًا محوريًا في خلق بيئة للإبداع، يعتمد على الثقة في هذا البيانات، لأن الثقة في هذا السياق ضرورية".

وتابع: "رغم اهتمامنا بتعزيز تشارك البيانات عبر المنظومة ككل، فإننا ندرك حجم المسئولية المترتبة على ذلك في حماية البيانات، وضمان خصوصيتها والاستخدام الاخلاقي لها". وأكمل: "باعتبار ذلك المنطلق الأساسي في بزناء المجتمع، لا يعتمد فقط على تطور البيانات فحسب، بل يحترم حقوق الأفراد وخصوصيتهم"