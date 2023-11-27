تكنولوجيا: تسريب تفاصيل دقة الشاشة والمعالج والشحن لهاتفي iQOO Neo 9 و Neo 9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت شركة iQOO عن الهواتف الرائدة iQOO 12 و iQOO 12 Pro التي تتميز بشرائح Snapdragon 8 Gen 3 في الصين.

وزعمت التقارير أن العلامة التجارية قد تخطط لإطلاق الهواتف الرئيسية الفرعية Neo 9 و Neo 9 Pro في الشهر المقبل (ديسمبر) في الصين.

وفيما يلي التفاصيل الجديدة لتشكيلة Neo 9 التي تم تسريبها بواسطة Digital Chat Station الموثوقة.

وفقًا لـ DCS، ستنتج شاشة iQOO Neo 9 و Neo 9 Pro دقة 1.5K. وكشف تسريب سابق من نفس المصدر أن كلا الهاتفين سيتم تجهيزهما بشاشة OLED بحجم 6.78 بوصة بتصميم مسطح.

وقد ادعى المسرب أن سلسلة iQOO Neo 9 ستحتوي على كاميرا Sony IMX9820 رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS. إلا أنه لم يتم ذكر أي شيء عن الكاميرات الاخرى في كلا الهاتفين الذكيين.

ومثل سلسلة iQOO 12، من المتوقع أن يتم شحن طرازات Neo 9 مع نظام Android 14 المستند إلى واجهة OriginOS 4.

ومن المتوقع أن تحتوي سلسلة Neo 9 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

ستصل سلسلة Neo 9 كخليفة لـ Neo 8 و Neo 8 Pro، والتي تأتي مزودة بشرائح Snapdragon 8+ Gen 1 وDimensity 9200، على التوالي.

وتزعم التسريبات الجديدة أن جهاز Neo 9 سيحتوي على شريحة Snapdragon 8 Gen 2، في حين أن جهاز Neo 9 Pro سيحتوي على شريحة Dimensity 9300.

وأضاف التسريب أن iQOO ستطلق أيضًا جهازًا لوحيًا جديدًا يضم معالج Dimensity 9300. ومن المحتمل أن يطلق على الجهاز اسم iQOO Pad 2 وسيصل كخليفة لجهاز iQOO Pad الذي يعمل بنظام Dimensity 9000+، والذي تم الإعلان عنه سابقًا هذا العام.

ليس من الواضح ما إذا كانت iQOO ستعلن عن iQOO Pad 2 مع سلسلة Neo 9 أو ستطلقها في العام المقبل.

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