شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" و"التحول الوطني" يطلقان "نضيء".. أول مؤشر لقياس البيانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وبرنامج التحول الوطني، اليوم الاثنين، أول مؤشر وطني للبيانات «نضيء»، والنسخة المطورة من منصة البيانات المفتوحة، ومنصة حوكمة البيانات.

جاء ذلك في منتدى البيانات المفتوحة الذي عقد في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء في مجال البيانات.

وفي كلمة له خلال المنتدى، قال مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت: "البيانات تعد الوقود الجديد لتمكين الإبداع ودعم التخطيط الاستراتيجي وتحفيز النمو الاقتصادي". وأضاف: "حماية البيانات وضمان خصوصيتها منطلق أساسي في بناء المجتمع".

خطوة مهمة لتحقيق مستهدفات التحول الوطني

وأوضح الدكتور الوقيت أن إطلاق المؤشر الوطني للبيانات يعد خطوة مهمة في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وتعزيز الشفافية وخلق اقتصاد وطني قائم على البيانات.

وأشار إلى أن المؤشر يهدف إلى قياس مستوى النضج في إدارة البيانات في الجهات الحكومية، وتحديد الفجوات بين الوضع الحالي والوضع المطلوب. لافتًا إلى أن: "إطلاق منصة البيانات المفتوحة والنسخة المطورة من منصة حوكمة البيانات يعد إنجازًا مهمًا في مسيرة التحول الرقمي في المملكة".

مكاسب البيانات المفتوحة

وتكتسب البيانات المفتوحة أهمية كبيرة على المستوى الدولي حيث تظهر العديد من الشركات والمنتجات نتيجة لاستخدام البيانات سواءً للقطاع الحكومي أو الخاص ولها مكاسبها المالية الضخمة، ففي أوروبا على سبيل المثال قدرت المفوضية الأوروبية من خلال إستراتيجية البيانات المفتوحة التي نشرتها القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة بنحو 40 مليار يورو سنويًا في كافة دول الاتحاد.

وفي نفس الإطار اهتمت سدايا وبرنامج التحول الوطني من خلال المنتدى بتسليط الضوء على أهمية البيانات المفتوحة من خلال إقامة 4 جلسات حوارية يشارك فيها 13 متحدثًا محليًا ودوليًا من نخبة المختصين بالبيانات لمناقشة أحدث التوجهات نحو البيانات المفتوحة وطرق التعامل معها، الأولى بعنوان: مقدمة في البيانات المفتوحة، والثانية بعنوان: الاستفادة من البيانات المفتوحة في القطاعات الرئيسة في المملكة، والثالثة بعنوان: البيانات المفتوحة والتأثير الاجتماعي والمشاركة المجتمعية، والرابعة بعنوان: التعاون والشراكات في مجال البيانات المفتوحة.

زيادة الوعي بمجال البيانات المفتوحة

ويهدف المنتدى إلى نشر الوعي حول مجال البيانات المفتوحة ومدى تأثيرها على قطاعات العمل في المملكة، وزيادة موثوقية الأفراد بالبيانات المفتوحة وتحفيزهم على مشاركة بياناتهم الشخصية مع الجهات المعنية عند الحاجة، فضلًا عن تسليط الضوء على الفرص الواعدة في المملكة الناتجة عن استخدام البيانات المفتوحة في تطوير الحلول والتطبيقات، إلى جانب تعزيز مفهوم استخدام البيانات وتسليط الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ودور الابتكار من خلال إطلاق المؤشر الوطني للبيانات.

مذكرة تعاون

يذكر أن "سدايا" وبرنامج التحول الوطني قد وقعتا في يناير 2022 مذكرة تفاهم لبحث سبل التعاون بين الطرفين لإطلاق شراكات إستراتيجية جديدة وحلول أعمال ذكية تدعم الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030 المسندة إلى برنامج التحول الوطني، بالإضافة إلى إشراك ”سدايا“ في تطوير مبادرات رقمية نوعية تتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي بما يحقق أهداف برنامج التحول الوطني لتمكين التحول الرقمي في المملكة.