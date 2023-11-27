تكنولوجيا: الكشف عن شاشة AOC U27P3UB المزودة بذراع مريح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاق شاشة الألعاب AOC Aegis Q27G4 2K IPS مؤخرًا، عادت الشركة بشاشة جديدة للإنتاجية، وهي شاشة

AOC U27P3UB.

تأتي الشاشة بحجم 27 بوصة ودقة 4K IPS وهي مصممة لإعادة تعريف معايير المرونة. وبعيدًا عن الحامل التقليدي، اختارت AOC ذراعًا مريحًا، مما يوفر للمستخدمين نطاقًا فريدًا من التعديلات، يصل ارتفاعه إلى 265 ملم، و-20 إلى 90 درجة من الميل، و+/- 180 درجة من الدوران، وثنائية محور الاتجاه.



وبالإضافة إلى تصميمها المرن، توفر الشاشة تغطية RGB بنسبة 99%، ومعدل تحديث 75 هرتز، ووقت استجابة GTG 4 مللي ثانية، وعمق بت ألوان 8 بت + FRC.

وبفضل السطوع النموذجي الذي يبلغ 350 نتس في المتر المربع وشهادة HDR10، يعدك بتجربة غامرة بصريًا.

تأتي خيارات الاتصال متنوعة، وتتميز بمدخلي HDMI 2.0، ومدخل DisplayPort 1.24، وأربعة منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-B، ومقبس سماعة رأس.

ومن الداخل، تحتوي شاشة AOC U27P3UB على تقنيات مثل DCR Libi للحصول على نسبة تباين ديناميكية عالية تبلغ 50000000:1، وتقنية الألوان الحية DCB مع خمسة أوضاع لتحسين الألوان، وستة سيناريوهات للسطوع.

كما أنه يعالج رفاهية المستخدم من خلال تقنية الشاشة الخالية من الوميض، وإعدادات الضوء الأزرق المنخفض، ووظيفة الرؤية الواضحة.

حاليًا، لم تكشف الشركة عن تفاصيل الأسعار والتوفر. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يتم إطلاقها في الصين أولاً.

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