شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوتين يحذر: الذكاء الاصطناعى "الغربى" يلغى الثقافة الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فلاديمير بوتين للموافقة على استراتيجية روسية "طموحة" لتطوير الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن احتكار الأنظمة "الغريبة" يحاول إلغاء الثقافة الروسية، وفقًا لصحيفة "مترو".

وتقود الولايات المتحدة والصين حاليًا الطريق في تطوير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT التي لديها القدرة على تحويل الصناعة والمجتمع.

ولدى موسكو طموحاتها الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها شهدت هجرة بعض المتخصصين بعد الصراع مع أوكرانيا، في حين أدت العقوبات الغربية إلى تقليص واردات التكنولوجيا المتقدمة، ومع ذلك، يدرك بوتين أنه لا يوجد مفر من مسيرة تقدم الذكاء الاصطناعي.

وقال: "لا يمكنك حظر شيء ما"، إذا حظرناه فسوف يتطور في مكان آخر وسوف نتخلف عن الركب، وبطبيعة الحال، فإن احتكار مثل هذه الأنظمة والسيطرة عليها، مثل هذه الأنظمة الغريبة أمر غير مقبول وخطير".

وفي حديثه إلى جانب جيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لسبيربنك، يوم الجمعة، قال بوتين إن بعض محركات البحث الغربية على الإنترنت والنماذج التوليدية تجاهلت أو حتى ألغت اللغة والثقافة الروسية، وقال إن مثل هذه الخوارزميات الغربية تعتقد في الأساس أن روسيا غير موجودة.

ومع ذلك، لا تقوم الولايات المتحدة والصين وحدهما بضخ الموارد في تطوير الذكاء الاصطناعي، مع وجود صناعات راسخة ومتنامية في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.

واعترف بوتين بذلك، وأوضح أن روسيا بحاجة إلى تعزيز لعبتها في مجال الذكاء الاصطناعي في كل من الطموحات والعمل، وقال: "في المستقبل القريب جدا، وكخطوة أولى، سيتم التوقيع على مرسوم رئاسي والموافقة على نسخة جديدة من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي"، وسيشمل ذلك "توسيع الأبحاث الأساسية والتطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة".

وقال أيضًا إنه ينبغي منح الباحثين الروس إمكانية الوصول بشكل أفضل إلى أجهزة الكمبيوتر العملاقة، بينما هناك حاجة إلى تحسين التعليم العلمي الروسي رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي.

وأضاف إنه سيتعين على روسيا تغيير القوانين، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان المزيد من الاستثمار لتطوير الذكاء الاصطناعي، وأشاد بوتين بشركتين روسيتين، سبيربنك وياندكس، لتطويرهما نماذج الذكاء الاصطناعي واللغة التوليدية الخاصة بهما - والتي قال إنها بحاجة إلى مزيد من التطوير وتطبيقها على قطاعات الاقتصاد.

يقوم جريف بتحويل بنك سبيربنك، الذي كان في السابق بنك ادخار سوفييتي حيث يصطف الناس لساعات لدفع الفواتير، والذي يشرف الآن على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والبيانات الضخمة والأجهزة الذكية.

وفي يونيو، أخبر جريف الرئيس أن سبيربنك يجني حوالي 3 مليارات دولار (238 مليون جنيه إسترليني) سنويًا من مليار دولار في استثمارات الذكاء الاصطناعي.