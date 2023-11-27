علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: "الدفاع الكورية الجنوبية" تعلن مشاركتها في تدريبات "التحالف السيبراني 2023"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، مشاركتها لأول مرة في تدريبات دولية للدفاع السيبراني، يقودها حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ لتعزيز التعاون معه في مجال الفضاء السيبراني.

 

وذكرت الوزارة - في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - أن "التدريبات السيبرانية السنوية الرائدة للناتو، والتي تسمى التحالف السيبراني 2023، تقام في إستونيا من 27 نوفمبر الجاري إلى أول ديسمبر المقبل، بحضور 35 عضوا وشريكا في (الناتو)، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قدرتهم المشتركة على مواجهة التهديدات في المجال السيبراني".

 

وأضافت أن "قيادة العمليات السيبرانية في كوريا الجنوبية أرسلت 3 من أفراد الخدمة إلى إستونيا، للمشاركة في تدريب هذا العام، فيما يشارك 8 آخرون في التدريبات من خلال الشبكات الافتراضية".

 

يذكر أنه في ضوء اعتماد برنامج الشراكة المصمم بشكل فردي (ITPP) في يوليو الماضي، تعمل كوريا الجنوبية والناتو على تكثيف التعاون في 11 مجالا تتراوح بين مكافحة الإرهاب وعدم الانتشار إلى التكنولوجيات الناشئة والدفاع السيبراني.

 

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