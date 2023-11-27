هكذا سيظهر هاتف OnePlus 12 يوم الخامس من ديسمبر

يستعد عشاق التكنولوجيا لمرحلة جديدة مع هاتف OnePlus 12 الذي يتوقع الكشف عنه في الخامس من ديسمبر. يأتي هذا الهاتف المرتقب بتحسينات مذهلة وتصميم متطور، ومن المتوقع أن يكون قفزة نوعية في عالم الهواتف الذكية. دعونا نلقي نظرة مبكرة على ما يمكن توقعه من هاتف OnePlus الجديد.

الوان ومظهر OnePlus 12

سيأتي OnePlus 12 بثلاثة ألوان رائعة – الأبيض، الأخضر، والأسود. وقد كشفت الشركة اليوم عن مظهر الهاتف، حيث لا تحمل مفاجآت كبيرة وتتناسب مع التسريبات السابقة، مما يظهر استمرارية التصميم منذ OnePlus 11، يبدو ان هذا سيكون اتجاه الشركات لفترة طويلة في تثبيت التصميم وعدم تغييره لفترة طويلة.

تفاصيل الإعلان والمواعيد

وفقًا للبوسترات الرسمية، فإن الإعلان المنتظر سيكون في الخامس من ديسمبر المقبل، على الرغم من ذلك هناك مؤتمر لشركة ون بلس يوم الرابع من ديسمر لعام 2023 للإحتفال بعشرة أعوام لإطلاق العلامة التجارية، قد يكون حفل الإحتفال خاليًا من أي اطلاقات قوية في الغالب، لنرى ما سيحدث.

التقنيات المبتكرة في الكاميرا

تشير الصور إلى أن OnePlus 12 سيكون أول هاتف ذكي من الشركة يحمل عدسة بيريسكوب للصور البعيدة، مما يعد تحسينًا كبيرًا في قدرات التصوير. يظهر الهاتف بتصميم كاميرات OnePlus Open بشكل شبه مشابه له، ولكنه لا يحتوي فعليًا على كاميرات بايروسكوب.

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