7 حلول لـ مشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك

حل مشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك..تطبيق الفيسبوك هو من أهم التطبيقات على ساحة التواصل الإجتماعي، فيعد أكثر التطبيقات شهرة وأكثرهم سهولة في الإستخدام، وإرسال طلبات الصداقة هو أهم ما يعبر عنه..حيث تقوم بإرسال طلبات الصداقة إلى من تعرفهم وإلى من تود أن تعرف، وهذا يتوقف عند مشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك، فماذا إن لم منعك الفيسبوك عن إرسال طلب صداقة لأحدهم؟ حينئذٍ سنتعرف على الحلول التالية التي يمكن أن تكون فعّالة! تابع لتتعرف على المزيد.

أهم الحلول الممكنة لمشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك

وتاليا سنتحدث حول أهم الحلول التي يمكن أن تكون فعّالة لحل مشكلتك، وبعض الملاحظات التي يجب أن تعرفها، تابع لتتعرف عليها!

هل أنت متأكد إذا لم يتم حظرك من إرسال طلبات الصداقة؟

يفرض الفيسبوك أحيانًا قيود على مستخدميه الذين يفرطون في إرسال طلبات الصداقة في يوم واحد أو في وقتٍ واحد، وقد يقوم الفيسبوك بحظرك إثر العديد من الأسباب، فما هي؟

أن يتم رفض طلب الصداقة الخاص بك من قبل كثير من المستخدمين

أن تقوم بإرسال الكثير من طلبات الصداقة في وقتٍ واحد

أن لا يتم الرد على معظم طلبات الصداقة الخاصة بك التي تم إرسالها مؤخرًا.

لذلك إن كنت تقوم بأي تصرفٍ مما سبق أو مررت، حاول أن لا ترسل طلب إلا لمن تعرفه حقًا، أو لا تشك كثيرًا في قبوله له أو التأخر في الرد عليه، حتى تتجنب التعرض لمشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك.

يمكن أن يكون أحدكما قد وصل للحد الأقصى من عدد الأصدقاء

أحدكما (أنت أو الذي تحاول إرسال طلب صداقة إليه) قد يكون قد وصل للحد الأقصى المسموح للأصدقاء على الفيسبوك، ففيسبوك قد فرض عددًا معينًا لعدد الأصدقاء الذين يمكنك إضافتهم على حسابك، والذي يكون 5000، فلا يمكن حينئذٍ أن يكونوا 5001، فإذا كنت وصلت للحد الأقصى حقًا فعليك أن تراجع قائمة الأصدقاء لديك لتقوم بتصفية من لم يعد من المهم أن يكون موجودًا على حسابك، حتى تتمكن من إضافة أشخاص جدد لتتخطى مشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك.

يمكن أن تكون قد أرسلت طلب الصداقة بالفعل

أحيانًا يظهر لك أنك لم تقم بإرسال طلب الصداقة وهذا يكون خطأ من الفيسبوك، فحينئذٍ تكون قد أرسلته بالفعل ولكن ما حدث أن الفيسبوك لم يستجيب للأمر سريعًا ليظهره لك، وبالتالي تكون أمام الصورة التي تريك أن طلب الصداقة لم يتم إرساله، لذلك أعد فتح الفيسبوك وانظر لترى ما إذا تم إرسال طلب الصداقة أم لا لترى أإذا لازلت تواجه مشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك.

يمكن أن لا تكون المشكلة من عندك

في الفيسبوك يمكن أن تقوم بتقييد من يمكنه إرسال طلبات الصداقة لك، وهذا حتى لا تتعرض لمن لا تعرفهم أو للغرباء الذين قد يشكلون إزعاجًا لك، وهذا إذا قام بتفعيله الطرف الذي تحاول الوصول إليه، فلن تتمكن من إرسال طلب صداقة إليه إذا لم تكن من الفئة المستثناه لديه لإرسال طلبات الصداقة، لذلك قد تواجهك مشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك فقط إثر عدم صلاحيتك لإرساله لهذا الشخص.

يمكن أن يكون حسابك مقيد

الفيسبوك حريص للغاية على أن يكون كل شيء طبيعي وغير مقلق، فإذا قمت فجأة بالتعليق على الكثير من المنشورات، وإرسال الكثير من طلبات الصداقة، فيمكن أن يقوم الفيسبوك بتقييد حسابك فلا تقوم بأي شيء، لا أن تقوم بالتعليق أو إرسال طلبات الصداقة أو حتى إرسال الرسائل وهذا في حالات معينة، فيمكن أن تتعرض لمشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك فقط إثر تقييد حسابك.

إعادة تسجيل الدخول

أحيانًا تكون المشاكل التي تحدث في تطبيقات التواصل الإجتماعي كالفيسبوك والماسنجر فقط إثر مشكلة في تسجيل الدخول، ولهذا سيكون إعادة تسجيل الدخل حينئذٍ حلًا ممكنًا، فلذلك قم بتسجيل الخروج وإعادة تسجيل الدخول بحسابك على فيسبوك وحاول مجددًا أن ترسل طلب صداقة، لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك أم لا.

مسح الملفات المؤفتة

يتم تخزين بيانات مؤفتة لكل تطبيقٍ على حدى، تلك الملفات المؤقتة قد تتعرض للتلف أثناء استخدام التطبيق؛ ولهذا ننصح دومًا بمسح البيانات المؤقتة للماسنجر، لذلك قم بالتوجه لإعدادات الفيسبوك من النظام، لتقوم بمسح الملفات المؤقتة للتطبيق لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك.

تحديث التطبيق

أحيانًا تكون أحد تلك المشكلات التي نواجهها في تطبيق الفيسبوك هي مشكلة عامة لجميع المستخدمين، فتقوم الشركة المطورة بإرسال تحديثًا خاصًا لحل تلك المشكلة أو الخطأ الذي واجه المسخدمين، لذا فما عليك هو فحص التحديثات بالتوجه إلى التطبيق على Google play والتأكد من أنه محدث لأخر إصدار، أو أنه بحاجة للتحديث، فإن وجدت خيار فتح التطبيق فهذا يعني أنه محدث لأخر إصدار بالفعل، لترى ما إذا تم حل مشكلة لا يمكن إرسال طلب صداقة في الفيسبوك.