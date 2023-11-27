تكنولوجيا: تحديث Xiaomi Smart Band 8 NFC يضيف أداة بطارية iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة شاومي سوار Smart Band 8 في الصين في وقت سابق من هذا العام، مما أدى بالتالي إلى توسيع نطاق توفره في السوق العالمية.

وعلى ما يبدو، تلتزم الشركة بتعزيز تجربة المستخدم لمستخدمي Smart Band 8 Pro من خلال طرح تحديث جديد يتضمن العديد من الميزات الإضافية.

يحصل Smart Band 8 في الصين على تحديث، ولكن فقط لإصدار NFC. ويوفر هذا التحديث ميزة الإيقاف المؤقت والبدء التلقائي المفيدة لوضع ركوب الدراجات، مما يجعل التدريبات أسهل.

والآن، يحتوي جهاز Smart Band 8 أيضًا على أداة بطارية iOS، والتي تعرض مستوى بطارية iPhone الخاص بك على الشاشة الرئيسية لـ Smart Band.

يتضمن التحديث بعض إصلاحات الأخطاء، لكن العلامة التجارية لم تشارك الكثير من التفاصيل حول ذلك.

تتميز Xiaomi Smart Band 8 بتصميم على شكل حبة مع شاشة AMOLED بحجم 1.6 بوصة، والتي توفر معدل تحديث 60 هرتز، ونسبة سطوع 600 نتس في المتر المربع، ووضع العرض الدائم (AOD)، ووجوه ساعة متنوعة.

تتضمن Band 8 وضع مشبك حصوي لتثبيته على رباط الحذاء الخاص بك لتعزيز التتبع أثناء الجري.

يأتي الجهاز ايضًا مزودًا بوظيفة تتبع معدل ضربات القلب، ومستشعر SpO2، ومتتبع النوم، وجهاز مراقبة الدورة الشهرية، كما انه يقيس مستويات التوتر، VO2 Max، ويقدم مقياسًا للحيوية، ويقيم مستويات النشاط على مدار 7 أيام ويوفر درجة من 100، مع أكثر من 150 وضعًا رياضيًا.

يأتي الجهاز مع ألعاب مدمجة مثل Sudoku و 2048، بالإضافة إلى ميزات مثل الإشعارات وتحديثات الطقس.

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