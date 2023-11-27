تكنولوجيا: الكشف عن تصميم هاتف OnePlus 12 رسميًا قبل إطلاقه في 5 ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستعلن OnePlus عن هاتف OnePlus 12 في 5 ديسمبر في الصين. وبينما كانت العلامة التجارية تشوق لوصول الجهاز، إلا أنها لم تكشف عن تصميمه.

ومع ذلك، كشفت الصورة البارزة التي تظهر الآن في متجر OPPO عن التصميم الخلفي لـ OP12. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الصورة خيارات الألوان الخاصة بها.

كما هو واضح في الصورة، فإن التصميم العام لهاتف OnePlus 12 يشبه تمامًا تصميم OnePlus 11. وتحتوي الجهة الخلفية على وحدة كاميرا مستديرة والتي يبدو أنها تحتوي على ثلاث كاميرات.

وتحتوي حلقة الكاميرا الرابعة على بعض المستشعرات بداخلها؛ وشعار “H” للعلامة التجارية Hasselblad. ويتم وضع وحدة فلاش LED في الزاوية العلوية اليسرى خارج وحدة الكاميرا المستديرة.

تؤكد الصورة أن الجهاز سيكون متاحًا بثلاثة ألوان؛ الاسود والأبيض والاخضر. وكشفت صورة للجهاز تم رؤيتها سابقًا أنه سيحتوي على شاشة OLED منحنية من الحواف من الامام.

ووفقًا للتقارير، سيصل هاتف OnePlus 12 بشاشة BOE X1 OLED بحجم 6.82 مع دقة 2K، ومعدل تحديث 120 هرتز، وما يصل إلى 3000 نتس في المتر المربع من ذروة السطوع.

سيتم تشغيل الجهاز مع نظام Android 14 المستند إلى ColorOS 14، في حين ستأتي النسخة العالمية، والتي من المتوقع إطلاقها في يناير 2024، مع نظام Android 14 المستند إلى OxygenOS 14.

سيحتوي OP12 على كاميرا امامية بدقة 32 ميجابكسل، وسيحتوي إعداد الكاميرا على كاميرا رئيسية LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، وعدسة IMX581 فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

سيتم شحن هاتف OnePlus 12 الذي يعمل بنظام Snapdragon 8 Gen 3 مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5x وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين UFS 4.0.

سيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5400 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 100 واط واللاسلكي بقوة 50 واط.

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