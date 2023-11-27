شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بركان أم كويكب.. الذكاء الاصطناعى ينهى الجدل حول سبب انقراض الديناصورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ فريق في كلية دارتموث في الولايات المتحدة، نهجًا مبتكرًا في الكشف عن أسباب انقراض الديناصورات، فقد أبتعد العلماء عن النقاش وسمحوا لأجهزة الكمبيوتر تقرر من خلال الذكاء الاصطناعي السبب وراء ما حدث، وذلك وفقاً لموقع scitechdaily.

لمعالجة الجدل طويل الأمد حول ما إذا كان تأثير الكويكبات الهائل أو النشاط البركاني قد تسبب في انقراض الديناصورات والعديد من الأنواع الأخرى قبل 66 مليون سنة، أفاد الباحثون في مجلة Science عن طريقة نمذجة جديدة مدعومة بمعالجات مترابطة يمكنها العمل من خلال مجموعات من البيانات الجيولوجية والمناخية دون تدخل بشري، لقد كلفوا ما يقرب من 130 معالجًا بتحليل السجل الحفري بشكل عكسي لتحديد الأحداث والظروف التي أدت إلى حدث انقراض العصر الطباشيري – الباليوجيني (K – Pg) الذي مهد الطريق لصعود الثدييات، بما في ذلك الرئيسيات التي أدت إلى انقراض مبكر.

قال أليكس كوكس، المؤلف الأول للدراسة وطالب دراسات عليا في قسم علوم الأرض في في كلية دارتموث: "كان جزءًا من دوافعنا هو تقييم هذا السؤال دون فرضية أو تحيز محدد مسبقًا، معظم النماذج تتحرك في اتجاه للأمام، لقد قمنا بتكييف نموذج دورة الكربون ليعمل في الاتجاه الآخر، باستخدام التأثير للعثور على السبب من خلال الإحصائيات، وإعطائه الحد الأدنى فقط من المعلومات السابقة أثناء عمله نحو نتيجة معينة وأضاف: "في النهاية، لا يهم ما نفكر فيه أو ما كنا نفكر فيه سابقًا، فالنموذج يوضح لنا كيف وصلنا إلى ما نراه في السجل الجيولوجي".

قام النموذج بتحليل أكثر من 300000 سيناريو محتمل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج ثاني أكسيد الكبريت، والإنتاجية البيولوجية في المليون سنة قبل وبعد انقراض K-Pg، من خلال نوع من التعلم الآلي المعروف باسم سلسلة ماركوف مونت كارلو - والذي لا يختلف عن الطريقة التي يتنبأ بها الهاتف الذكي بما ستكتبه بعد ذلك - عملت المعالجات معًا بشكل مستقل لمقارنة استنتاجاتها ومراجعتها وإعادة حسابها حتى وصلت إلى سيناريو يطابق النتيجة المحفوظة في السجل الحفري.

الكشف عن أسباب الانقراض

تُظهر البقايا الجيوكيميائية والعضوية في السجل الأحفوري بوضوح الظروف الكارثية التي حدثت أثناء انقراض K-Pg، والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى الفترات الجيولوجية على جانبي الكارثة التي استمرت لآلاف السنين، حيث عانت الحيوانات والنباتات في جميع أنحاء العالم من حالات نفوق هائلة مع انهيار الشبكات الغذائية في ظل جو غير مستقر - محمل بالكبريت الذي يلوث الشمس، والمعادن المحمولة جوا، وثاني أكسيد الكربون المحبس للحرارة - يتأرجح بشكل كبير من الظروف المتجمدة إلى الظروف الحارقة.

وفي حين أن التأثير واضح، إلا أن سبب الانقراض لم يتم حله، لقد طغت النظريات المبكرة التي تنسب الحدث إلى الانفجارات البركانية من خلال اكتشاف حفرة تصادمية في المكسيك تُعرف باسم "تشيك كسولوب" والتي نتجت عن كويكب يبلغ عرضه أميالًا يُعتقد الآن أنه المسؤول الرئيسي عن حدث الانقراض، ومع ذلك، بدأت النظريات تتقارب، حيث تشير الأدلة الأحفورية إلى لكمة واحدة على عكس أي شيء في تاريخ الأرض: ربما يكون الكويكب قد اصطدم بكوكب يعاني بالفعل من الانفجارات الهائلة والعنيفة للبراكين في منطقة ديكان ترابس في غرب الهند.

لكن العلماء ما زالوا لا يعرفون - ولا يتفقون - على مدى مساهمة كل حدث في الانقراض الجماعي، لذلك، قرر كوكس ومستشاره برينهين كيلر، الأستاذ المساعد لعلوم الأرض في دارتموث والمؤلف المشارك في الدراسة، "رؤية ما ستحصل عليه إذا تركت الكود يقرر".