تكنولوجيا: ساعة Xiaomi Redmi Watch 4 ستصل قريبًا بهيكل معدني عالي الجودة وشاشة AMOLED كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة من الكشف الرسمي عن ساعة Xiaomi Redmi Watch 4، قدمت الشركة المزيد من التفاصيل حول المواصفات التقنية للساعة لأول مرة عبر منصة Weibo.

سيتم تجهيز Redmi Watch 4 بشاشة كبيرة بشكل خاص، حيث يبلغ حجم الشاشة 1.97 بوصة، لكن لم تكشف الشركة عن الدقة بعد.

ومع ذلك، فهي ستأتي من نوع AMOLED بمعدل تحديث 60 هرتز وسطوع 600 نتس/م²، وهو ما يتماشى مع معيار الساعات الذكية أكثر من كونه نقطة بيع فريدة.

وقد صرحت الشركة مرة أخرى أن هذه هي أول ساعة ذكية من Redmi ذات غلاف معدني، والتي تهدف إلى إضفاء إحساس عالي الجودة.

يعد التاج المعدني، الذي تم قطعه بالماس والذي من المرجح أن يسمح بالتنقل عبر القوائم، بمثابة نقطة إعلانية قوية أيضًا.

يقال إن الساعة الذكية قابلة للتخصيص، لذا تتوفر أحزمة مختلفة ويمكن تغييرها عبر نظام التحرير السريع. هناك أكثر من 100 وجه ساعة مختلف للاختيار من بينهم .

سيتم تقديم الساعة يوم الأربعاء 29 نوفمبر. ولم يتم الكشف عن اي معلومات حول الأسعار بعد.

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