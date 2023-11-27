شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تدعو لقوانين منافسة جديدة للمنصات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية اليوم الإثنين إن هناك حاجة لقوانين منافسة جديدة استجابة للتوسع السريع للمنصات الرقمية مثل أمازون وأبل وجوجل وميتا ومايكروسوفت في البلاد.

وأثارت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) في تقريرها الأخير للاستفسار عن خدمات المنصات الرقمية مخاوف من أن توسيع هذه المنصات قد زاد من خطر انخراطها في سلوك ضار مثل جمع البيانات والممارسات الغازية التي تحبس العملاء وتحد من اختياراتهم.

وقالت جينا كاس جوتليب، رئيسة لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية: "تتضمن إصلاحاتنا المقترحة دعوة لحماية المستهلك المستهدفة وقوانين خاصة بالخدمة لمنع السلوك المناهض للمنافسة من قبل منصات رقمية معينة".

لم تتوصل لجنة المنافسة والمنافسة الأسترالية (ACCC) إلى نتائج محددة بشأن السلوك المناهض للمنافسة، لكنها قالت إن المنصات الرقمية التي تتمتع بقوة سوقية كبيرة يمكنها استخدام ممارسات مثل تجميع المنتجات، والتثبيت المسبق والإعدادات الافتراضية للحد من اختيار العملاء أو ردع الابتكار لدى المنافسين.

وقال متحدث باسم أمازون: "مازلنا نقيم تفاصيل التقرير"، بينما رفض ميتا التعليق. ولم تستجب أبل وجوجل ومايكروسوفت لطلبات رويترز للتعليق.

فيما يتعلق بممارسات جمع البيانات، وجدت لجنة المنافسة والمستهلك (ACCC) أن هؤلاء المزودين يتمتعون بإمكانية وصول أكبر إلى بيانات المستهلك الغنية من خلال التوسع، ولم يكن من الواضح دائمًا من سياسات الخصوصية ذات الصلة ما إذا كانت البيانات التي تم جمعها تتجاوز ما هو مطلوب لوظائف الجهاز أو تحسين المنتج.

واقترحت الهيئة التنظيمية أيضًا التزامات إلزامية جديدة على جميع المنصات الرقمية لمعالجة عمليات الاحتيال والتطبيقات الضارة والمراجعات المزيفة، بما في ذلك متطلبات الإشعارات والإجراءات والتحقق بشكل أقوى من مستخدمي الأعمال والمراجعات.

وقالت لجنة المنافسة والمنافسة الأسترالية إن قوانين المنافسة يجب أن تعالج أيضًا التحديات المحتملة التي تفرضها التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والواقع الافتراضي.

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الهيئة التنظيمية عن خطط لفحص النظام البيئي سريع التطور في البلاد لمقدمي خدمات المنصات الرقمية كجزء من تحقيق مدته خمس سنوات في هذا القطاع.



