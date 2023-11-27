شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعيد ميزة "العرض مرة واحدة" على WhatsApp Web وسطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور عام على إزالة ميزة "العرض مرة واحدة" الشهيرة للصور ومقاطع الفيديو من تطبيق واتساب Webوسطح المكتب، تعمل Meta على طرحها مرة أخرى للمستخدمين، وفقًا لصحيفة "مترو".

تم الترحيب بهذه الخطوة باعتبارها فوزًا للخصوصية من قبل الكثيرين، مما يمنع إعادة توجيه الصور ومقاطع الفيديو إلى مستخدمين آخرين، ومع ذلك، أثار عدد من الجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال مخاوف بشأن هذه الوظيفة، محذرة من أنها قد تسمح للمعتدين بمشاركة وارتكاب إساءة معاملة الأطفال.

وبصرف النظر عن هذه المخاوف، أحب المستخدمون الميزة الجديدة، مما جعلها واحدة من أكثر ميزات التطبيق شيوعًا، لذلك شعروا بالانزعاج الشديد في العام الماضي عندما تم حظرها على سطح المكتب.

وقام واتساب بإزالة الميزة لأنه لم يتمكن من منع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة للوسائط، على عكس الهواتف الذكية.

ولكن بعد مرور عام، أعادوا الميزة مرة أخرى – على الرغم من أنه لم يتم تأكيد ما إذا كان قد تم إصلاح المشكلة أم لا، ولا يمتلك جميع مستخدمي واتساب على الويب أو سطح المكتب هذه الميزة حتى الآن، ولكن من المفترض أن يتم طرحها للجميع خلال الأسابيع المقبلة.

وفي تقرير عن الأخبار، قال موقع واتساب الإخباري: "في رأينا، تعد استعادة القدرة على إرسال العرض بمجرد إرسال الرسائل من تطبيقات سطح المكتب مفيدة جدًا للمستخدمين".

تتيح عملية إعادة التقديم هذه للمستخدمين أخيرًا إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن مشاهدتها مرة واحدة فقط، مما يمنع تخزينها في ذاكرة الجهاز ويوفر مستوى أفضل من الخصوصية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من كشف الموقع أن واتساب يختبر أيضًا ميزة الاستماع مرة واحدة للملاحظات الصوتية.

طرح واتساب الرسائل الصوتية في عام 2013، وسرعان ما أصبحت أداة أساسية لإرسال الرسائل أثناء التنقل أو الأخبار التي تستحق أكثر من مجرد رسالة نصية.

تعمل وظيفة الاستماع مرة واحدة في كلا الاتجاهين، حيث لا يتمكن المرسل من الاستماع إلى التسجيل مرة أخرى بعد الإرسال – وهي أخبار سيئة إذا كنت لا تستطيع تذكر ما أرسلته في الصباح بعد الليلة السابقة.

ميزة خصوصية أخرى سيتم الكشف عنها قريبًا ستسمح للمستخدمين بمشاركة صورة ملف شخصي واسم مستخدم مختلفين مع أشخاص معينين.