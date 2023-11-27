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شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام

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محمود هاني 0 تبليغ

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شفرات GTA Vice City كثيرة، اتذكر وقتما كنا نبجث عن شفرات الغش لهذه اللعبة من أيام الطفولة عندما كنا نسمي هذه اللعبة باسم جاتا 7، او جاتا 6، او حتى نسختها المعدلة التي صدرت بعدها باسم جاتا 10، هذه اللعبة عُرفت بأسماء عديدة جدًا وقد اتعبنا شخصية tommy vercetti معنا في هذه الألعاب، لكن بشكل عام ونحن ننتظر اطلاق GTA 6 الحقيقية الرسمية تعالى نتحدث عن أبرز شفرات GTA Vice City وكيفية استعمالهم، سنشرح الأمر من منظور كل شفرة واثرها في اللعبة، فلنبدأ معًا.

شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام

شفرات GTA Vice City المختلفة

شفرات GTA Vice City تنقسم الى تصنيفات مختلفة بناء على تأثير الشفرة او ما تحصل عليه من الشفرة، هناك شفرات للأسلحة وشفرات للملابس وشفرات لإظهار سيارات مختلفة او التعديل على السيارات نفسها، هناك الكثير من الأكواد والشفرات التي وضعتها Rockstar في لعبة جاتا (او حرامي السيارات) وانا اكتب هذا المقال بنوستالجيا الماضي وانا اتذكر وقتما كنت اكتب هذه الشفرات في ورقة واضعها بجانب جهاز الكمبيوتر الخاص بي لأستعملها وقتما العب، اليوم ننقل لكم كل الفشرات الخاصة بلعبة جاتا 7 او جاتا 10 كما كنا نعرفها قديمًا.

شفرات GTA Vice City للاعب

اول الشفرات فهي الشفرات التي تؤثر على اللاعب نفسه وما يحمله من اسلحة ومن دروع والتحكم في الصحة وزيادة ملاحقة الشرطة لك في اللعبة، او الهرب منهم كذلك، مجموعة شفرات أساسية تستعملهم طول فترة لعبك للعبة لتغيير حالتك وممتلكاتك كما تحب، يمكنك تطبيق الشفرات على أي جهاز سواء كان جهاز الكمبيوتر او XBox او PlayStation، لا أريد ان اخذك في مقدمة طويلة لذلك اليك الشفرات.

شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام 1

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة

تأثير الشفرة
THUGSTOOLS

أسلحة خفيفة

PROFESSIONALTOOLS

أسلحة قوية
NUTTERTOOLS

أسلحة ثقيلة

PRECIOUSPROTECTION

درع كامل
ASPIRINE

صحة كاملة

ICANTTAKEITANYMORE

تقليل الصحة
YOUWONTTAKEMEALIVE

جعل الشرطة تطاردك

LEAVEMEALONE

الهروب من الشرطة

شفرات البلاي ستيشن

 خطوات الشفرة

 تأثير الشفرة
R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

أسلحة خفيفة

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

أسلحة قوية
R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN

أسلحة ثقيلة

R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

درع كامل
R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

صحة كاملة

RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.

تقليل الصحة
R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

جعل الشرطة تطاردك

R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.

الهروب من الشرطة

شفرات الاكس بوكس

خطوات الشفرة

 تأثير الشفرة
RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

أسلحة خفيفة

RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

أسلحة قوية
 RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN

أسلحة ثقيلة

RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

درع كامل
 RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

صحة كاملة

Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB

تقليل الصحة
RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right

جعل الشرطة تطاردك

 RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

الهروب من الشرطة

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

شفرات تغيير الشخصية تسمح لك بتغيير الشخصية بالكامل لأي شخصية من الشخصيات التي تحبذها في اللعبة، يمكنك تغيير الشخصية الى شكل شخصية لانس مثلًا، واحد من الشخصيات البارزة والقوية في هذا الجزء من العاب Grand Theft Auto، او تغييرها الى أي شخصية أخرى ذات ثقل وأهمية في اللعبة، شفرات من اجل الاستمتاع بوقتك بالتأكيد.

شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام 2

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة

تأثير الشفرة
STILLLIKEDRESSINGUP

تغيير الملابس

LOOKLIKELANCE

تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
MYSONISALAWYER

تغيير شخصية اللاعب لشكل كين

ROCKANDROLLMAN

تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
IDONTHAVETHEMONEYSONNY

تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني

WELOVEOURDICK

ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
ONEARMEDBANDIT

تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل

FOXYLITTLETHING

تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
 CHEATSHAVEBEENCRACKED

تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو

شفرات البلاي ستيشن

 خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
 RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT

تغيير الملابس

CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1

تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1

تغيير شخصية اللاعب لشكل كين

DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X

تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2

تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني

R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1

ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
 RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE

تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل

R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle

تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2

تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو

شفرات الاكس بوكس

 خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right

تغيير الملابس

B, LT, Left, A, RB, LB, A, L

تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB

تغيير شخصية اللاعب لشكل كين

Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A

تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A

تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني

RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB

ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B

تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل

RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y

تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT

تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات

إظهار المركبات جزء لا يتجزأ من تجربة لعبة سارق السيارات الشهيرة، او سرقة السيارات الكبيرة، على مدار العاب جاتا وشفرات GTA كاملة بداية من أول الألعاب وصولًا الى شفرات جاتا 5 او GTA 5 ايًا كان الاسم الذي تطلقه عليها فإن شفرات إظهار المركبات المختلفة جزء أساسي من اللعبة، هي لعبة قائمة على فكرة وجود المركبات اصلًا فبالتأكيد يجب ان تكون هذه الشفرات موجودة، خاصة شفرة الدبابة الغنية عن التعريف.

شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام 3

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة

تأثير الشفرة
PANZER

اظهار دبابة

TRAVELINSTYLE

اظهار سيارة 1
GETTHEREQUICKLY

اظهار سيارة 2

 GETTHEREVERYFASTINDEED

اظهار سيارة سباق 1
GETTHEREAMAZINGLYFAST

اظهار سيارة سباق 2

THELASTRIDE

اظهار سيارة دفن
ROCKANDROLLCAR

اظهار سيارة فرقة موسيقية

RUBBISHCAR

اظهار سيارة قمامة
GETTHEREFAST

اظهار سيارة سريعة

BETTERTHANWALKING

اظهار سيارة جولف

شفرات البلاي استيشن

 خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE

اظهار دبابة

UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2

اظهار سيارة 1
DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT

اظهار سيارة 2

R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1

اظهار سيارة سباق 1
R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2

اظهار سيارة سباق 2

DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT

اظهار سيارة دفن
R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT

اظهار سيارة فرقة موسيقية

CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT

اظهار سيارة قمامة
RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT

اظهار سيارة سريعة

CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X

اظهار سيارة جولف

شفرات الاكس بوكس

 خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

اظهار دبابة

Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT

اظهار سيارة 1
Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left

اظهار سيارة 2

RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

اظهار سيارة سباق 1
RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT

اظهار سيارة سباق 2

Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right

اظهار سيارة دفن
RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right

اظهار سيارة فرقة موسيقية

B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right

اظهار سيارة قمامة
Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left

اظهار سيارة سريعة

B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A

اظهار سيارة جولف

شفرات GTA Vice City للتحكم في السيارات

التحكم في السيارات غير اظهار السيارات بل هي شفرات من أجل تعديل السيارات والتحكم فيها، هنا نتذكر شفرة Seaways الشهيرة، شفرة حركة السيارات فوق الماء، او شفرة Bigbang شفرة تفجير السيارات حولك، اتذكر وقتما كنت العب هذه اللعبة وهي باسم (جاتا 7) وهي مُعدلة بحيث لا تنتهي صحتك او درعك وانا اقضي الوقت في تفجير الدبابة الخاصة باللعبة مع السيارات الخاصة بالشرطة لمجرد تمضية الوقت.

شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام 4

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة

تأثير الشفرة
WHEELSAREALLINEED

جعل السيارات مخفية

BIGBANG

تفجير كل المركبات
SEAWAYS

السيارات تمشي على الماء

MIAMITRAFFIC

السائقون يقودون السيارات بعصبية
AHAIRDRESSERSCAR

جعل كل السيارات وردية اللون

IWANTITPAINTEDBLACK

جعل كل السيارات سوداء اللون
COMEFLYWITHME

تقليل الجاذبية

HOPINGIRL

جعل البنات يدخلون لسيارتك
LOADSOFLITTLETHINGS

جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة

AIRSHIP

يمكن للمراكب الطيران
GRIPISEVERYTHING

رفع مستوى القيادة

شفرات البلاي ستيشن

 خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1

جعل السيارات مخفية

R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1

تفجير كل المركبات
RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2

السيارات تمشي على الماء

CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.

جعل كل السيارات وردية اللون
CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.

جعل كل السيارات سوداء اللون

RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1

تقليل الجاذبية
R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE

جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة

Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1

رفع مستوى القيادة

شفرات الاكس بوكس

 خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
Y, LB, Y, RT, X, LB, LB

جعل السيارات مخفية

RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB

تفجير كل المركبات
Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

السيارات تمشي على الماء

B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B

جعل كل السيارات وردية اللون
B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B

جعل كل السيارات سوداء اللون

Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

تقليل الجاذبية
RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A

جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة

Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

رفع مستوى القيادة

شفرات GTA Vice City للتحكم في الطقس

اذا كنت من محبي الأجواء المختلفة باللعبة يمكنك استخدام هذه الشفرات للتحكم في طقس اللعبة وتغيير الحالة الجوية للمنظر العام للعبة، اتفهم استعمال شفرة كهذه الشفرة في الألعاب ذات الرسومات المرتفعة التي تجعلك تستطيع تصوير صور عظيمة وذات جودة عالية جدًا، لكن هي شفرات مميزة بشكل عام فجربها.

شفرات الكمبيوتر

رمز الشفرة

تأثير الشفرة
ALOVELYDAY

الجو مشمس

APLEASANTDAY

الجو شبه مغيم
ABITDRIEG

الجو ملئ بالغيوم

CATSANDDOGS

الجو عاصف
CANTSEEATHING

الجو ملئ بالضباب

شفرات البلاي ستيشن

خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE

الجو مشمس

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE

الجو شبه مغيم
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE

الجو ملئ بالغيوم

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE

الجو عاصف
 R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

الجو ملئ بالضباب

شفرات الاكس بوكس

 خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

الجو مشمس

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

الجو شبه مغيم
RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

الجو ملئ بالغيوم

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

الجو عاصف
RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

الجو ملئ بالضباب

شفرات GTA Vice City المختلفة

هذه الشفرات تختص بالإضافات الاخرى والتعديلات الأخرى التي يمكن القيام بها داخل اللعبة، هذا القسم يحمل شفرة من أكثر الشفرات الشقية الا وهي شفرة البنات الشهيرة التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، وشفرات أخرى مميزة لا تنساها مثل تسريع اللعبة وتسريع الوقت بها كذلك.

شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام 5

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة

تأثير الشفرة
ONSPEED

تسريع كل الحركة باللعبة

BOOOOOORING

ابطاء كل الحركة باللعبة
LIFEISPASSINGMEBY

تسريع الوقت

FIGHTFIGHTFIGHT

المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
NOBODYLIKESME

المواطنون يقاتلونك

CHASESTAT

اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك
GREENLIGHT

تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر

FANNYMAGNET

الفتيات يلاحقن اللاعب
CHICKSWITHGUNS

كل الفتيات يحملن أسلحة

OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

المواطنون يحملون أسلحة

شفرات البلاي ستيشن

 خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1

تسريع كل الحركة باللعبة

 TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.

ابطاء كل الحركة باللعبة
CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE

تسريع الوقت

DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1

المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2

المواطنون يقاتلونك

R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle

اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك
RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1

تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر

CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE

الفتيات يلاحقن اللاعب
Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X

كل الفتيات يحملن أسلحة

R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down

المواطنون يحملون أسلحة

شفرات الاكس بوكس

 خطوات الشفرة

تأثير الشفرة
Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X

تسريع كل الحركة باللعبة

Y, Up, Right, Down, X, RT, R

ابطاء كل الحركة باللعبة
B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y

تسريع الوقت

Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB

المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT

المواطنون يقاتلونك

RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB

تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر
B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y

الفتيات يلاحقن اللاعب

Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB

كل الفتيات يحملن أسلحة
RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down

المواطنون يحملون أسلحة

شفرات GTA Vice City وشفرات جاتا

شركة Rockstar المطورة لواحدة من أكبر العاب الكمبيوتر دائمًا ما تضيف اسرارًا لطيفة في الألعاب، مثل الشفرات، وكون لعبة GTA بمختلف نسخها تحكي عن عالم من الجريمة والسرقة وغيرها فالشفرات دائمًا ما تكون مناسبة لتجربتك في اللعبة، GTA Vice City هي واحدة من عائلات ألعاب لا تُنسى، وبينما نحن ننتظر GTA 6 او جاتا 6 الحقيقية لا مانع في بعض النوستالجيا مع شفرات الألعاب القديمة.

المصدر الأصلي : عرفني

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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