شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام

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شفرات GTA Vice City كثيرة، اتذكر وقتما كنا نبجث عن شفرات الغش لهذه اللعبة من أيام الطفولة عندما كنا نسمي هذه اللعبة باسم جاتا 7، او جاتا 6، او حتى نسختها المعدلة التي صدرت بعدها باسم جاتا 10، هذه اللعبة عُرفت بأسماء عديدة جدًا وقد اتعبنا شخصية tommy vercetti معنا في هذه الألعاب، لكن بشكل عام ونحن ننتظر اطلاق GTA 6 الحقيقية الرسمية تعالى نتحدث عن أبرز شفرات GTA Vice City وكيفية استعمالهم، سنشرح الأمر من منظور كل شفرة واثرها في اللعبة، فلنبدأ معًا.
شفرات GTA Vice City المختلفة
شفرات GTA Vice City تنقسم الى تصنيفات مختلفة بناء على تأثير الشفرة او ما تحصل عليه من الشفرة، هناك شفرات للأسلحة وشفرات للملابس وشفرات لإظهار سيارات مختلفة او التعديل على السيارات نفسها، هناك الكثير من الأكواد والشفرات التي وضعتها Rockstar في لعبة جاتا (او حرامي السيارات) وانا اكتب هذا المقال بنوستالجيا الماضي وانا اتذكر وقتما كنت اكتب هذه الشفرات في ورقة واضعها بجانب جهاز الكمبيوتر الخاص بي لأستعملها وقتما العب، اليوم ننقل لكم كل الفشرات الخاصة بلعبة جاتا 7 او جاتا 10 كما كنا نعرفها قديمًا.
شفرات GTA Vice City للاعب
اول الشفرات فهي الشفرات التي تؤثر على اللاعب نفسه وما يحمله من اسلحة ومن دروع والتحكم في الصحة وزيادة ملاحقة الشرطة لك في اللعبة، او الهرب منهم كذلك، مجموعة شفرات أساسية تستعملهم طول فترة لعبك للعبة لتغيير حالتك وممتلكاتك كما تحب، يمكنك تطبيق الشفرات على أي جهاز سواء كان جهاز الكمبيوتر او XBox او PlayStation، لا أريد ان اخذك في مقدمة طويلة لذلك اليك الشفرات.
شفرات الكمبيوتر
|
كود الشفرة
|تأثير الشفرة
|THUGSTOOLS
|
أسلحة خفيفة
|
PROFESSIONALTOOLS
|أسلحة قوية
|NUTTERTOOLS
|
أسلحة ثقيلة
|
PRECIOUSPROTECTION
|درع كامل
|ASPIRINE
|
صحة كاملة
|
ICANTTAKEITANYMORE
|تقليل الصحة
|YOUWONTTAKEMEALIVE
|
جعل الشرطة تطاردك
|
LEAVEMEALONE
|
الهروب من الشرطة
شفرات البلاي ستيشن
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|
أسلحة خفيفة
|
R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|أسلحة قوية
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|
أسلحة ثقيلة
|
R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|درع كامل
|R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|
صحة كاملة
|
RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.
|تقليل الصحة
|R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|
جعل الشرطة تطاردك
|
R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.
|
الهروب من الشرطة
شفرات الاكس بوكس
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|
أسلحة خفيفة
|
RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|أسلحة قوية
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|
أسلحة ثقيلة
|
RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|درع كامل
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
|
صحة كاملة
|
Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
|تقليل الصحة
|RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
|
جعل الشرطة تطاردك
|
RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
|
الهروب من الشرطة
شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية
شفرات تغيير الشخصية تسمح لك بتغيير الشخصية بالكامل لأي شخصية من الشخصيات التي تحبذها في اللعبة، يمكنك تغيير الشخصية الى شكل شخصية لانس مثلًا، واحد من الشخصيات البارزة والقوية في هذا الجزء من العاب Grand Theft Auto، او تغييرها الى أي شخصية أخرى ذات ثقل وأهمية في اللعبة، شفرات من اجل الاستمتاع بوقتك بالتأكيد.
شفرات الكمبيوتر
|
كود الشفرة
|تأثير الشفرة
|STILLLIKEDRESSINGUP
|
تغيير الملابس
|
LOOKLIKELANCE
|تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
|MYSONISALAWYER
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل كين
|
ROCKANDROLLMAN
|تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
|IDONTHAVETHEMONEYSONNY
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني
|
WELOVEOURDICK
|ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
|ONEARMEDBANDIT
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل
|
FOXYLITTLETHING
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
|CHEATSHAVEBEENCRACKED
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو
شفرات البلاي ستيشن
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT
|
تغيير الملابس
|
CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1
|تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
|RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل كين
|
DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X
|تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني
|
R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1
|ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
|RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل
|
R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو
شفرات الاكس بوكس
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
|
تغيير الملابس
|
B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
|تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
|Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل كين
|
Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
|B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني
|
RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
|ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
|Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل
|
RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
|LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT
|
تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو
شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات
إظهار المركبات جزء لا يتجزأ من تجربة لعبة سارق السيارات الشهيرة، او سرقة السيارات الكبيرة، على مدار العاب جاتا وشفرات GTA كاملة بداية من أول الألعاب وصولًا الى شفرات جاتا 5 او GTA 5 ايًا كان الاسم الذي تطلقه عليها فإن شفرات إظهار المركبات المختلفة جزء أساسي من اللعبة، هي لعبة قائمة على فكرة وجود المركبات اصلًا فبالتأكيد يجب ان تكون هذه الشفرات موجودة، خاصة شفرة الدبابة الغنية عن التعريف.
شفرات الكمبيوتر
|
كود الشفرة
|تأثير الشفرة
|PANZER
|
اظهار دبابة
|
TRAVELINSTYLE
|اظهار سيارة 1
|GETTHEREQUICKLY
|
اظهار سيارة 2
|
GETTHEREVERYFASTINDEED
|اظهار سيارة سباق 1
|GETTHEREAMAZINGLYFAST
|
اظهار سيارة سباق 2
|
THELASTRIDE
|اظهار سيارة دفن
|ROCKANDROLLCAR
|
اظهار سيارة فرقة موسيقية
|
RUBBISHCAR
|اظهار سيارة قمامة
|GETTHEREFAST
|
اظهار سيارة سريعة
|
BETTERTHANWALKING
|
اظهار سيارة جولف
شفرات البلاي استيشن
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|
اظهار دبابة
|
UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2
|اظهار سيارة 1
|DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT
|
اظهار سيارة 2
|
R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1
|اظهار سيارة سباق 1
|R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2
|
اظهار سيارة سباق 2
|
DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT
|اظهار سيارة دفن
|R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|
اظهار سيارة فرقة موسيقية
|
CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|اظهار سيارة قمامة
|RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT
|
اظهار سيارة سريعة
|
CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X
|
اظهار سيارة جولف
شفرات الاكس بوكس
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|
اظهار دبابة
|
Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
|اظهار سيارة 1
|Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
|
اظهار سيارة 2
|
RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
|اظهار سيارة سباق 1
|RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
|
اظهار سيارة سباق 2
|
Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
|اظهار سيارة دفن
|RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
|
اظهار سيارة فرقة موسيقية
|
B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة قمامة
|Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
|
اظهار سيارة سريعة
|
B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|
اظهار سيارة جولف
شفرات GTA Vice City للتحكم في السيارات
التحكم في السيارات غير اظهار السيارات بل هي شفرات من أجل تعديل السيارات والتحكم فيها، هنا نتذكر شفرة Seaways الشهيرة، شفرة حركة السيارات فوق الماء، او شفرة Bigbang شفرة تفجير السيارات حولك، اتذكر وقتما كنت العب هذه اللعبة وهي باسم (جاتا 7) وهي مُعدلة بحيث لا تنتهي صحتك او درعك وانا اقضي الوقت في تفجير الدبابة الخاصة باللعبة مع السيارات الخاصة بالشرطة لمجرد تمضية الوقت.
شفرات الكمبيوتر
|
كود الشفرة
|تأثير الشفرة
|WHEELSAREALLINEED
|
جعل السيارات مخفية
|
BIGBANG
|تفجير كل المركبات
|SEAWAYS
|
السيارات تمشي على الماء
|
MIAMITRAFFIC
|السائقون يقودون السيارات بعصبية
|AHAIRDRESSERSCAR
|
جعل كل السيارات وردية اللون
|
IWANTITPAINTEDBLACK
|جعل كل السيارات سوداء اللون
|COMEFLYWITHME
|
تقليل الجاذبية
|
HOPINGIRL
|جعل البنات يدخلون لسيارتك
|LOADSOFLITTLETHINGS
|
جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة
|
AIRSHIP
|يمكن للمراكب الطيران
|GRIPISEVERYTHING
|
رفع مستوى القيادة
شفرات البلاي ستيشن
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1
|
جعل السيارات مخفية
|
R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1
|تفجير كل المركبات
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2
|
السيارات تمشي على الماء
|
CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.
|جعل كل السيارات وردية اللون
|CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.
|
جعل كل السيارات سوداء اللون
|
RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1
|تقليل الجاذبية
|R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE
|
جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة
|
Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
|
رفع مستوى القيادة
شفرات الاكس بوكس
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
|
جعل السيارات مخفية
|
RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
|تفجير كل المركبات
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|
السيارات تمشي على الماء
|
B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
|جعل كل السيارات وردية اللون
|B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
|
جعل كل السيارات سوداء اللون
|
Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|تقليل الجاذبية
|RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
|
جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة
|
Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
|
رفع مستوى القيادة
شفرات GTA Vice City للتحكم في الطقس
اذا كنت من محبي الأجواء المختلفة باللعبة يمكنك استخدام هذه الشفرات للتحكم في طقس اللعبة وتغيير الحالة الجوية للمنظر العام للعبة، اتفهم استعمال شفرة كهذه الشفرة في الألعاب ذات الرسومات المرتفعة التي تجعلك تستطيع تصوير صور عظيمة وذات جودة عالية جدًا، لكن هي شفرات مميزة بشكل عام فجربها.
شفرات الكمبيوتر
|
رمز الشفرة
|تأثير الشفرة
|ALOVELYDAY
|
الجو مشمس
|
APLEASANTDAY
|الجو شبه مغيم
|ABITDRIEG
|
الجو ملئ بالغيوم
|
CATSANDDOGS
|الجو عاصف
|CANTSEEATHING
|
الجو ملئ بالضباب
شفرات البلاي ستيشن
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE
|
الجو مشمس
|
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|الجو شبه مغيم
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|
الجو ملئ بالغيوم
|
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE
|الجو عاصف
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
|
الجو ملئ بالضباب
شفرات الاكس بوكس
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
|
الجو مشمس
|
RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو شبه مغيم
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|
الجو ملئ بالغيوم
|
RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
|الجو عاصف
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
|
الجو ملئ بالضباب
شفرات GTA Vice City المختلفة
هذه الشفرات تختص بالإضافات الاخرى والتعديلات الأخرى التي يمكن القيام بها داخل اللعبة، هذا القسم يحمل شفرة من أكثر الشفرات الشقية الا وهي شفرة البنات الشهيرة التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، وشفرات أخرى مميزة لا تنساها مثل تسريع اللعبة وتسريع الوقت بها كذلك.
شفرات الكمبيوتر
|
كود الشفرة
|تأثير الشفرة
|ONSPEED
|
تسريع كل الحركة باللعبة
|
BOOOOOORING
|ابطاء كل الحركة باللعبة
|LIFEISPASSINGMEBY
|
تسريع الوقت
|
FIGHTFIGHTFIGHT
|المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
|NOBODYLIKESME
|
المواطنون يقاتلونك
|
CHASESTAT
|اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك
|GREENLIGHT
|
تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر
|
FANNYMAGNET
|الفتيات يلاحقن اللاعب
|CHICKSWITHGUNS
|
كل الفتيات يحملن أسلحة
|
OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
|
المواطنون يحملون أسلحة
شفرات البلاي ستيشن
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1
|
تسريع كل الحركة باللعبة
|
TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.
|ابطاء كل الحركة باللعبة
|CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|
تسريع الوقت
|
DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1
|المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
|Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2
|
المواطنون يقاتلونك
|
R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
|اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك
|RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
|
تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر
|
CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE
|الفتيات يلاحقن اللاعب
|Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X
|
كل الفتيات يحملن أسلحة
|
R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down
|
المواطنون يحملون أسلحة
شفرات الاكس بوكس
|
خطوات الشفرة
|تأثير الشفرة
|Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
|
تسريع كل الحركة باللعبة
|
Y, Up, Right, Down, X, RT, R
|ابطاء كل الحركة باللعبة
|B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
|
تسريع الوقت
|
Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
|المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
|Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
|
المواطنون يقاتلونك
|
RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
|تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر
|B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
|
الفتيات يلاحقن اللاعب
|
Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
|كل الفتيات يحملن أسلحة
|RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down
|
المواطنون يحملون أسلحة
شفرات GTA Vice City وشفرات جاتا
شركة Rockstar المطورة لواحدة من أكبر العاب الكمبيوتر دائمًا ما تضيف اسرارًا لطيفة في الألعاب، مثل الشفرات، وكون لعبة GTA بمختلف نسخها تحكي عن عالم من الجريمة والسرقة وغيرها فالشفرات دائمًا ما تكون مناسبة لتجربتك في اللعبة، GTA Vice City هي واحدة من عائلات ألعاب لا تُنسى، وبينما نحن ننتظر GTA 6 او جاتا 6 الحقيقية لا مانع في بعض النوستالجيا مع شفرات الألعاب القديمة.
المصدر الأصلي : عرفني