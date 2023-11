شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام

خطوات الشفرة تأثير الشفرة

R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP أسلحة خفيفة

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT أسلحة قوية

R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN أسلحة ثقيلة

R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP درع كامل

R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP صحة كاملة

RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1. تقليل الصحة

R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT جعل الشرطة تطاردك