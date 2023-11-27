شفرات GTA Vice city لأجهزة الكمبيوتر واكس بوكس وبلاي ستيشن وكيفية الاستخدام

شفرات GTA Vice City كثيرة، اتذكر وقتما كنا نبجث عن شفرات الغش لهذه اللعبة من أيام الطفولة عندما كنا نسمي هذه اللعبة باسم جاتا 7، او جاتا 6، او حتى نسختها المعدلة التي صدرت بعدها باسم جاتا 10، هذه اللعبة عُرفت بأسماء عديدة جدًا وقد اتعبنا شخصية tommy vercetti معنا في هذه الألعاب، لكن بشكل عام ونحن ننتظر اطلاق GTA 6 الحقيقية الرسمية تعالى نتحدث عن أبرز شفرات GTA Vice City وكيفية استعمالهم، سنشرح الأمر من منظور كل شفرة واثرها في اللعبة، فلنبدأ معًا.

شفرات GTA Vice City المختلفة

شفرات GTA Vice City تنقسم الى تصنيفات مختلفة بناء على تأثير الشفرة او ما تحصل عليه من الشفرة، هناك شفرات للأسلحة وشفرات للملابس وشفرات لإظهار سيارات مختلفة او التعديل على السيارات نفسها، هناك الكثير من الأكواد والشفرات التي وضعتها Rockstar في لعبة جاتا (او حرامي السيارات) وانا اكتب هذا المقال بنوستالجيا الماضي وانا اتذكر وقتما كنت اكتب هذه الشفرات في ورقة واضعها بجانب جهاز الكمبيوتر الخاص بي لأستعملها وقتما العب، اليوم ننقل لكم كل الفشرات الخاصة بلعبة جاتا 7 او جاتا 10 كما كنا نعرفها قديمًا.

شفرات GTA Vice City للاعب

اول الشفرات فهي الشفرات التي تؤثر على اللاعب نفسه وما يحمله من اسلحة ومن دروع والتحكم في الصحة وزيادة ملاحقة الشرطة لك في اللعبة، او الهرب منهم كذلك، مجموعة شفرات أساسية تستعملهم طول فترة لعبك للعبة لتغيير حالتك وممتلكاتك كما تحب، يمكنك تطبيق الشفرات على أي جهاز سواء كان جهاز الكمبيوتر او XBox او PlayStation، لا أريد ان اخذك في مقدمة طويلة لذلك اليك الشفرات.

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة تأثير الشفرة THUGSTOOLS أسلحة خفيفة PROFESSIONALTOOLS أسلحة قوية NUTTERTOOLS أسلحة ثقيلة PRECIOUSPROTECTION درع كامل ASPIRINE صحة كاملة ICANTTAKEITANYMORE تقليل الصحة YOUWONTTAKEMEALIVE جعل الشرطة تطاردك LEAVEMEALONE الهروب من الشرطة

شفرات البلاي ستيشن

خطوات الشفرة تأثير الشفرة R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP أسلحة خفيفة R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT أسلحة قوية R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN أسلحة ثقيلة R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP درع كامل R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP صحة كاملة RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1. تقليل الصحة R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT جعل الشرطة تطاردك R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN. الهروب من الشرطة

شفرات الاكس بوكس

خطوات الشفرة تأثير الشفرة RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up أسلحة خفيفة RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT أسلحة قوية RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN أسلحة ثقيلة RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up درع كامل RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down صحة كاملة Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB تقليل الصحة RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right جعل الشرطة تطاردك RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down الهروب من الشرطة

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

شفرات تغيير الشخصية تسمح لك بتغيير الشخصية بالكامل لأي شخصية من الشخصيات التي تحبذها في اللعبة، يمكنك تغيير الشخصية الى شكل شخصية لانس مثلًا، واحد من الشخصيات البارزة والقوية في هذا الجزء من العاب Grand Theft Auto، او تغييرها الى أي شخصية أخرى ذات ثقل وأهمية في اللعبة، شفرات من اجل الاستمتاع بوقتك بالتأكيد.

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة تأثير الشفرة STILLLIKEDRESSINGUP تغيير الملابس LOOKLIKELANCE تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس MYSONISALAWYER تغيير شخصية اللاعب لشكل كين ROCKANDROLLMAN تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز IDONTHAVETHEMONEYSONNY تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني WELOVEOURDICK ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين ONEARMEDBANDIT تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل FOXYLITTLETHING تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس CHEATSHAVEBEENCRACKED تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو

شفرات البلاي ستيشن

خطوات الشفرة تأثير الشفرة RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT تغيير الملابس CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1 تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1 تغيير شخصية اللاعب لشكل كين DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1 ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو

شفرات الاكس بوكس

خطوات الشفرة تأثير الشفرة Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right تغيير الملابس B, LT, Left, A, RB, LB, A, L تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB تغيير شخصية اللاعب لشكل كين Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات

إظهار المركبات جزء لا يتجزأ من تجربة لعبة سارق السيارات الشهيرة، او سرقة السيارات الكبيرة، على مدار العاب جاتا وشفرات GTA كاملة بداية من أول الألعاب وصولًا الى شفرات جاتا 5 او GTA 5 ايًا كان الاسم الذي تطلقه عليها فإن شفرات إظهار المركبات المختلفة جزء أساسي من اللعبة، هي لعبة قائمة على فكرة وجود المركبات اصلًا فبالتأكيد يجب ان تكون هذه الشفرات موجودة، خاصة شفرة الدبابة الغنية عن التعريف.

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة تأثير الشفرة PANZER اظهار دبابة TRAVELINSTYLE اظهار سيارة 1 GETTHEREQUICKLY اظهار سيارة 2 GETTHEREVERYFASTINDEED اظهار سيارة سباق 1 GETTHEREAMAZINGLYFAST اظهار سيارة سباق 2 THELASTRIDE اظهار سيارة دفن ROCKANDROLLCAR اظهار سيارة فرقة موسيقية RUBBISHCAR اظهار سيارة قمامة GETTHEREFAST اظهار سيارة سريعة BETTERTHANWALKING اظهار سيارة جولف

شفرات البلاي استيشن

خطوات الشفرة تأثير الشفرة CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE اظهار دبابة UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2 اظهار سيارة 1 DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT اظهار سيارة 2 R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1 اظهار سيارة سباق 1 R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2 اظهار سيارة سباق 2 DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT اظهار سيارة دفن R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT اظهار سيارة فرقة موسيقية CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT اظهار سيارة قمامة RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT اظهار سيارة سريعة CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X اظهار سيارة جولف

شفرات الاكس بوكس

خطوات الشفرة تأثير الشفرة B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y اظهار دبابة Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT اظهار سيارة 1 Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left اظهار سيارة 2 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB اظهار سيارة سباق 1 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT اظهار سيارة سباق 2 Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right اظهار سيارة دفن RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right اظهار سيارة فرقة موسيقية B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right اظهار سيارة قمامة Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left اظهار سيارة سريعة B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A اظهار سيارة جولف

شفرات GTA Vice City للتحكم في السيارات

التحكم في السيارات غير اظهار السيارات بل هي شفرات من أجل تعديل السيارات والتحكم فيها، هنا نتذكر شفرة Seaways الشهيرة، شفرة حركة السيارات فوق الماء، او شفرة Bigbang شفرة تفجير السيارات حولك، اتذكر وقتما كنت العب هذه اللعبة وهي باسم (جاتا 7) وهي مُعدلة بحيث لا تنتهي صحتك او درعك وانا اقضي الوقت في تفجير الدبابة الخاصة باللعبة مع السيارات الخاصة بالشرطة لمجرد تمضية الوقت.

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة تأثير الشفرة WHEELSAREALLINEED جعل السيارات مخفية BIGBANG تفجير كل المركبات SEAWAYS السيارات تمشي على الماء MIAMITRAFFIC السائقون يقودون السيارات بعصبية AHAIRDRESSERSCAR جعل كل السيارات وردية اللون IWANTITPAINTEDBLACK جعل كل السيارات سوداء اللون COMEFLYWITHME تقليل الجاذبية HOPINGIRL جعل البنات يدخلون لسيارتك LOADSOFLITTLETHINGS جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة AIRSHIP يمكن للمراكب الطيران GRIPISEVERYTHING رفع مستوى القيادة

شفرات البلاي ستيشن

خطوات الشفرة تأثير الشفرة Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1 جعل السيارات مخفية R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1 تفجير كل المركبات RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2 السيارات تمشي على الماء CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE. جعل كل السيارات وردية اللون CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE. جعل كل السيارات سوداء اللون RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1 تقليل الجاذبية R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1 رفع مستوى القيادة

شفرات الاكس بوكس

خطوات الشفرة تأثير الشفرة Y, LB, Y, RT, X, LB, LB جعل السيارات مخفية RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB تفجير كل المركبات Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT السيارات تمشي على الماء B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B جعل كل السيارات وردية اللون B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B جعل كل السيارات سوداء اللون Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT تقليل الجاذبية RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB رفع مستوى القيادة

شفرات GTA Vice City للتحكم في الطقس

اذا كنت من محبي الأجواء المختلفة باللعبة يمكنك استخدام هذه الشفرات للتحكم في طقس اللعبة وتغيير الحالة الجوية للمنظر العام للعبة، اتفهم استعمال شفرة كهذه الشفرة في الألعاب ذات الرسومات المرتفعة التي تجعلك تستطيع تصوير صور عظيمة وذات جودة عالية جدًا، لكن هي شفرات مميزة بشكل عام فجربها.

شفرات الكمبيوتر

رمز الشفرة تأثير الشفرة ALOVELYDAY الجو مشمس APLEASANTDAY الجو شبه مغيم ABITDRIEG الجو ملئ بالغيوم CATSANDDOGS الجو عاصف CANTSEEATHING الجو ملئ بالضباب

شفرات البلاي ستيشن

خطوات الشفرة تأثير الشفرة R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE الجو مشمس R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE الجو شبه مغيم R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE الجو ملئ بالغيوم R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE الجو عاصف R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X الجو ملئ بالضباب

شفرات الاكس بوكس

خطوات الشفرة تأثير الشفرة RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y الجو مشمس RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X الجو شبه مغيم RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X الجو ملئ بالغيوم RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B الجو عاصف RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A الجو ملئ بالضباب

شفرات GTA Vice City المختلفة

هذه الشفرات تختص بالإضافات الاخرى والتعديلات الأخرى التي يمكن القيام بها داخل اللعبة، هذا القسم يحمل شفرة من أكثر الشفرات الشقية الا وهي شفرة البنات الشهيرة التي يبحث عنها الكثير من المستخدمين، وشفرات أخرى مميزة لا تنساها مثل تسريع اللعبة وتسريع الوقت بها كذلك.

شفرات الكمبيوتر

كود الشفرة تأثير الشفرة ONSPEED تسريع كل الحركة باللعبة BOOOOOORING ابطاء كل الحركة باللعبة LIFEISPASSINGMEBY تسريع الوقت FIGHTFIGHTFIGHT المواطنون يتقاتلون بين بعضهم NOBODYLIKESME المواطنون يقاتلونك CHASESTAT اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك GREENLIGHT تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر FANNYMAGNET الفتيات يلاحقن اللاعب CHICKSWITHGUNS كل الفتيات يحملن أسلحة OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS المواطنون يحملون أسلحة

شفرات البلاي ستيشن

خطوات الشفرة تأثير الشفرة TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1 تسريع كل الحركة باللعبة TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1. ابطاء كل الحركة باللعبة CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE تسريع الوقت DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1 المواطنون يتقاتلون بين بعضهم Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 المواطنون يقاتلونك R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1 تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE الفتيات يلاحقن اللاعب Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X كل الفتيات يحملن أسلحة R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down المواطنون يحملون أسلحة

شفرات الاكس بوكس

خطوات الشفرة تأثير الشفرة Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X تسريع كل الحركة باللعبة Y, Up, Right, Down, X, RT, R ابطاء كل الحركة باللعبة B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y تسريع الوقت Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB المواطنون يتقاتلون بين بعضهم Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT المواطنون يقاتلونك RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y الفتيات يلاحقن اللاعب Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB كل الفتيات يحملن أسلحة RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down المواطنون يحملون أسلحة

شفرات GTA Vice City وشفرات جاتا

شركة Rockstar المطورة لواحدة من أكبر العاب الكمبيوتر دائمًا ما تضيف اسرارًا لطيفة في الألعاب، مثل الشفرات، وكون لعبة GTA بمختلف نسخها تحكي عن عالم من الجريمة والسرقة وغيرها فالشفرات دائمًا ما تكون مناسبة لتجربتك في اللعبة، GTA Vice City هي واحدة من عائلات ألعاب لا تُنسى، وبينما نحن ننتظر GTA 6 او جاتا 6 الحقيقية لا مانع في بعض النوستالجيا مع شفرات الألعاب القديمة.