شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما النقاط الخضراء والبرتقالية الموجودة بشاشة iPhone؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الخصوصية الرقمية موضوعًا ساخنًا دائمًا هذه الأيام، وتعتبر شركة Apple في طليعة الأمان عندما يتعلق الأمر بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على سبيل المثال، لكي يتمكن أحد التطبيقات من الوصول إلى كاميرا iPhone أو iPad، يجب تمكين الوصول إلى الكاميرا والميكروفون للتطبيق المعني في تطبيق الإعدادات، وفقاً لموقع

غالبًا ما تطلب منك تطبيقات الوسائط الاجتماعية الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون بجهازك عند تشغيلها لأول مرة، وهو أمر عادل بما فيه الكفاية إذا كنت تريد تسجيل ومشاركة الصوت والفيديو على هذه الأنظمة الأساسية.

ومع ذلك، تم إدانة كل من Facebook وInstagram بالوصول إلى كاميرات الأجهزة في الخلفية عندما تكون التطبيقات قيد الاستخدام، لذلك، واستجابة للمخاوف المشروعة، قامت Apple بتضمين ميزة أمان في نظام التشغيل iOS للإشارة إلى متى يقوم التطبيق بذلك بالضبط.

النقطة الخضراء : تعني أن تطبيق iOS يستخدم الكاميرا حاليًا.

النقطة البرتقالية : تعني أن تطبيق iOS يستخدم الميكروفون حاليًا.

عندما يستخدم أحد التطبيقات الكاميرا أو الميكروفون الموجود على ‌iPhone‌ أو ‌iPad‌، ستظهر نقطة صغيرة في شريط الحالة أعلى شبكة WiFi وأشرطة الإشارة الخلوية مباشرةً.

إذا قمت بإغلاق التطبيق باستخدام الكاميرا أو الميكروفون ثم فتحت مركز التحكم، فسيكون هناك رمز الكاميرا أو الميكروفون بالإضافة إلى اسم التطبيق الذي كان يستخدم هذه الميزة مؤخرًا، وبهذه الطريقة، تمنع مؤشرات التسجيل الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون بواسطة تطبيق ما في الخلفية دون علمك، لذلك يمكنك التأكد من أن التطبيقات لا تسجل المحادثات أو مقاطع الفيديو خلسة.