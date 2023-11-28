شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشرطة الأمريكية تطالب الآباء بتعطيل هذه الميزة على هواتف أطفالهم الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Apple iOS 17 موطنًا للكثير من الميزات والتغييرات الجديدة، فبعض التغييرات بسيطة ولكنها عملية، في حين أن بعضها، وفقًا لقسم الشرطة المحلية في ولاية أوهايو الأمريكية، على الرغم من كونها مفيدة يمكن أن تصبح مشكلة للعديد من الآباء، وفقًا لتقارير Phonearena.

وبحسب التقرير، فإن الميزة المعنية هي "NameDrop" وتسمح للمستخدمين بتبادل معلومات الاتصال والصور وما إلى ذلك عن طريق وضع الجزء العلوي من جهازي iPhone على بعد بضعة سنتيمترات، يتم تشغيل الميزة افتراضيًا في أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 17.1 أو الأحدث.

وفقًا للتقرير، يطلب قسم شرطة ميدلتون من الآباء إيقاف تشغيل ميزة "NameDrop" لضمان عدم تمرير بيانات أطفالهم بما في ذلك الصور وأرقام الهواتف والعناوين بهذه السهولة.

كيفية تعطيل NameDrop على جهاز iPhone الخاص بك - انتقل إلى الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك

- اضغط على الخيار العام

- ثم اضغط على AirDrop

- حدد "جمع الأجهزة معًا" وأوقف تشغيل مفتاح التبديل لتعطيل NameDrop

وفقًا للفيديو الرسمي لميزة NameDrop التي أسقطتها شركة Apple، يلزم إدخال المستخدم لمشاركة معلومات الاتصال بسرعة بين جهازي iPhone، الميزة ليست بسيطة مثل الجمع بين جهازي iPhone أو iPhone وApple Watch معًا ومشاركة معلومات الاتصال وفقًا للفيديو، ومع ذلك، يمكن نقل تفاصيل الاتصال الأساسية بمجرد الجمع بين جهازين معًا.

وعلاوة على ذلك، لمشاركة محتوى آخر، يُطلب من المستخدمين الانتقال إلى صورة أو مقطع فيديو ثم النقر على AirDrop وجمع الجهازين معًا للمشاركة.