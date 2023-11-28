شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر من رسائل البريد الإلكترونى الاحتيالية.. كيف تبقى آمنًا وماذا تفعل إذا تعرضت للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني ويمكن أن تؤدي إلى عمليات احتيال مالي، وبمجرد أن تصبح عملية الاحتيال هذه بمثابة احتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال، حيث يتمكن المحتالون بطريقة ما من الدخول إلى نظام البريد الإلكتروني وجعل المستخدمين يدفعون مباشرة إلى حساباتهم.

وقد أصدر الإنتربول إرشادات مفصلة حول هذا الأمر لجعل الناس يفهمون ذلك ويحافظون على حمايتهم أيضًا.

ما هو الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال؟ الاحتيال عبر البريد الإلكتروني للأعمال هو مستوى من عمليات الاحتيال على مستوى الشركات حيث يقوم المحتالون باختراق أنظمة البريد الإلكتروني واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية للحصول على معلومات حول أنظمة الدفع الخاصة بالشركات.

وبمجرد حصولهم على جميع المعلومات اللازمة، فإنهم يوقعون موظفي الشركة في فخ لتحويل الأموال إلى حساباتهم المصرفية.

كيف يتمكن المجرمون من الوصول إلى أجهزة الضحية؟ يستخدم المجرمون مواقع القرصنة والتصيد والبرامج الضارة للوصول إلى نظام الضحية، ويستهدف المجرمون المستخدمين بناءً على المعلومات التي يشاركونها على منصات التواصل الاجتماعي، كما أنهم يتظاهرون أحيانًا بأنهم موردون يطلبون دفعًا عاجلاً أو تغييرًا في التفاصيل المصرفية، أو موظفًا كبيرًا في الشركة لديه سلطة السماح بالمدفوعات.

الحماية ضد محاولات القرصنة - استخدم برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية وأدوات إضافية، وقم بفحص أجهزة الكمبيوتر والأجهزة بانتظام لدرء الإصابة بالبرامج الضارة.

- حافظ على تحديث أجهزة الكمبيوتر الشخصية والتجارية من خلال الاستجابة للتنبيهات الأمنية وتحديث تصحيحات الأمان وإجراء فحوصات دورية للنظام.

- تأكد من الحماية القوية لحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك وتجنب مشاركة كلمات المرور.

- توخي الحذر من خلال الامتناع عن النقر على المرفقات أو الروابط غير المتوقعة، حتى لو بدت غير ضارة (مثل الفاتورة)، لأنها قد تحتوي على برامج ضارة توفر وصولاً غير مصرح به لمراقبة بريدك الإلكتروني وأنشطة الكمبيوتر.

- قم بتنشيط عوامل تصفية البريد العشوائي وامنع أي وصول إلى مواقع الويب التي تم وضع علامة عليها على أنها مشبوهة أو مدرجة في القائمة السوداء.

- اطرح أسئلة حول الاحتياجات "العاجلة".

- قم بفحص عنوان البريد الإلكتروني للمرسل بعناية، حيث يقوم المجرمون في كثير من الأحيان بإنشاء حساب بعنوان مشابه جدًا لعنوان شركاء عملك.

- أبلغ زملائك، وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع الحسابات المصرفية، عن عملية الاحتيال لضمان الوعي.

- إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا بخصوص تغيير طريقة الدفع أو الحساب المصرفي، فتواصل مع مستلم الدفع من خلال قناة بديلة (مثل الهاتف) للتحقق من صحة المطالبة. تجنب الرد مباشرة على البريد الإلكتروني.

- إعطاء الأولوية للتحقق من صحة المواقع الإلكترونية قبل الكشف عن أي معلومات شخصية أو حساسة.

- احمِ نفسك من أن تصبح هدفًا

- تجنب مشاركة المعلومات الحساسة أو الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للمحتالين استغلالها لاستهدافك.

- ضمان التخلص الآمن من جميع المستندات السرية عن طريق تمزيقها بشكل مناسب.

- استخدم كلمات مرور مميزة لكل حساب، وقم بتحديثها بانتظام، وقم بتنشيط المصادقة الثنائية كلما أمكن ذلك.

- قم بإنشاء كلمات مرور قوية باستخدام مجموعة من الأرقام والرموز والأحرف الكبيرة والصغيرة.