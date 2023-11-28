شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدلاً من التفتيش اليدوى.. مطار بالهند يبدأ تجارب الماسحات الضوئية لكامل الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلب أمن المطارات في معظم دول العالم من الركاب إزالة جميع الأدوات الشخصية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة من حقائب اليد الخاصة بهم ووضعها بشكل منفصل في أماكن مخصصة لإجراء الفحص.

وفي حين أن هذه خطوة ضرورية للتأكد من أن الأجهزة آمنة لاصطحابها على متن الطائرة، إلا أنها تشكل إزعاجًا كبيرًا للمسافرين، ووفقًا لأحد التقارير، يخطط مطار بنغالورو في الهند للابتعاد عن نظام الفحص الأمني المرهق، حيث سيتمكن المسافرون من متابعة الفحص الأمني بأجهزتهم داخل حقائبهم المعلقة، وفقاً لموقع gadgets360.

وذكر تقرير في Money Control أن المطار سيكون الأول في الهند الذي يبدأ تجارب الركاب على أجهزة CTX (التصوير المقطعي بالكمبيوتر) في المحطة بحلول ديسمبر، وسيتم دمج أجهزة CTX هذه مع نظام استرداد الدرج التلقائي (ATRS) والماسحات الضوئية لكامل الجسم، مما يسمح للركاب بحمل أجهزتهم داخل حقائب اليد الخاصة بهم من خلال نقاط التفتيش الأمنية.

في وقت سابق من هذا العام، نفذت شركة DIAL منشأة DigiYatra القائمة على تقنية التعرف على الوجه عند جميع بوابات الدخول والصعود إلى المبنى في مطار أنديرا غاندي الدولي (IGIA) في نيودلهي، وهو نظام صعود بيومتري يستخدم تقنية التعرف على الوجه ويهدف إلى تقليل أوقات إجراءات المطار للركاب، ومع ذلك، أثار النظام مخاوف تتعلق بالخصوصية بشأن جمع بيانات الركاب.