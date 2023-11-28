شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة.. كوريا الشمالية تواصل "التجسس الفضائي" على أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، صورا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحاملات طائرات أمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، فإن هذه الصور التقطها قمر صناعي للتجسس أطلقته بيونجيانج في الآونة الأخيرة.

تجسس كوريا الشمالية على أمريكا وكوريا الجنوبية

كانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع، والذي قالت إنه صُمم لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفي ذات السياق، كانت أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، تفقد السبت الماضي صورا التقطها قمر تجسس صناعي جديد لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسن وقواعد عسكرية في هاواي.

وكان قد تفقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون صورا "لمناطق مستهدفة رئيسية" التقطها القمر الصناعي الجديد للتجسس الخاص بالبلاد، بما في ذلك العاصمة الكورية الجنوبية سول ومدن توجد بها قواعد عسكرية أمريكية.

الأقمار الاصطناعية لكوريا الشمالية

وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا الثلاثاء، لكن مسؤولين دفاعيين ومحللين بكوريا الجنوبية يقولون إنه لم يتم التحقق من قدراته بشكل مستقل.

وأشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بنجاح بلاده في إطلاق قمر اصطناعي عسكري للتجسس، باعتباره حارسًا فضائيًا لمراقبة الأنشطة العسكرية للأعداء، وممارسة "كاملة" لحق الدفاع عن النفس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الجمعة.