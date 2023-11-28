شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة مسح ذاكرة "الكاش" على موبايلك الأيفون لزيادة سرعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل فكرت يومًا أن شيئًا صغيرًا مثل تعلم مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز iPhone الخاص بك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في كيفية أدائه؟، وفي هذا الدليل، سنتعمق في عالم التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط ونكتشف كيف يمكنك جعل iPhone الخاص بك (بغض النظر عما إذا كنت تستخدم جهازًا أقدم أو أحدث iPhone 15) يعمل بشكل أفضل من خلال تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به بشكل منتظم عبر مختلف المتصفحات والتطبيقات.

ما هي ذاكرة التخزين المؤقت؟ "الكاش" فكر في ذاكرة التخزين المؤقت كأداة مفيدة لجهاز iPhone الخاص بك - فهي شكل من أشكال تخزين البيانات المؤقتة المصممة لتسريع تحميل مواقع الويب والتطبيقات، من خلال تخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر، مثل أجزاء من مواقع الويب وبيانات التطبيقات، فإنه يمكّن iPhone الخاص بك من استرداد هذه البيانات المخزنة وعرضها بسرعة دون الحاجة إلى جلبها من المصدر الأصلي في كل مرة. وهذا يجعلها ميزة حاسمة للتصفح الفعال، مما يضمن تجربة سريعة وسلسة.

ومع ذلك، إذا لم يتم مسح ذاكرة التخزين المؤقت بانتظام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أداء الجهاز.

كيف تؤثر ذاكرة التخزين المؤقت على الأداء يمكن أن يسبب تراكم ذاكرة التخزين المؤقت العديد من المشكلات على جهاز iPhone الخاص بك، بما في ذلك:

- أوقات التحميل بطيئة

- مواطن الخلل والتعطل في التطبيق

- خلل أو سلوك غير متوقع للتطبيقات

- انخفاض سرعة وأداء هاتفك

لتجنب هذه المشكلات، من الضروري مسح ذاكرة التخزين المؤقت بانتظام وتحرير مساحة التخزين على جهازك. من خلال مسح ذاكرة التخزين المؤقت لجهاز iPhone الخاص بك، يمكنك تحسين سرعته واستجابته، مما يؤدي إلى تجربة تصفح أكثر سلاسة وسلاسة.

مسح ذاكرة التخزين المؤقت لسفاري لمسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح Safari على جهاز iPhone الخاص بك، اتبع هذه الخطوات البسيطة:

- أفتح الإعدادات

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على Safari

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على مسح السجل وبيانات الموقع

- قم بتأكيد الإجراء

مسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح Chrome لمسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت في Google Chrome لجهاز iPhone الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق كروم

- اضغط على زر المزيد (ثلاث نقاط) في الأسفل

- اضغط على مسح بيانات التصفح

- من هنا، يمكنك تحديد أنواع البيانات التي ترغب في مسحها، مثل سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط والصور والملفات المخزنة مؤقتًا والمزيد

- قم بتأكيد الإجراء من خلال النقر على مسح بيانات التصفح، وستكون جاهزًا!