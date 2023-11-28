شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تعطيل "النص التنبؤي" على نظام ماك.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت أبل في نظام التشغيل macOS Sonoma نصًا تنبؤيًا مضمنًا، حيث تعمل أبل تحسين تقنية التعلم الآلي الخاصة بها لأجهزة Mac في محاولة لجعل نظام macOS أكثر فائدة، وإحدى الميزات التي تم نشر هذه التقنية فيها هي النص التنبؤي المضمن، وفقاً لموقع macrumors.

النص التنبؤي يفعل ما يقوله بالضبط - فهو يتنبأ بما ستكتبه بعد ذلك، أثناء الكتابة، يظهر النص المتوقع قبل المؤشر، إذا توقعت بدقة ما تريد كتابته، فكل ما عليك فعله هو الضغط على شريط المسافة وسيملأه نظام التشغيل macOS نيابةً عنك.

تقول شركة Apple إنها اعتمدت "نموذج لغة محول" يمكنه تخصيص التنبؤ للمستخدمين الفرديين، وتعلم تفضيلاتك الشخصية واختيارات الكلمات لتكون أكثر فائدة عند الكتابة، بعد استخدام ‌‌‌‌macOS Sonoma‌‌‌‌ لبضعة أسابيع، يجب أن تلاحظ أن الاقتراحات أفضل بكثير في التنبؤ بما تريد قوله وتقديم الكلمات لك لملئها تلقائيًا.

إذا لم تجد ميزة النص التنبؤي المضمنة مفيدة، أو إذا كانت مصدر إلهاء، اتباع الخطوات أدناه لإيقاف تشغيله.

1- اضغط فوق رمز () في شريط قوائم جهاز Mac الخاص بك وحدد إعدادات النظام من القائمة.

2- اضغط فوق لوحة المفاتيح في العمود الجانبي.

3- بجوار "مصادر الإدخال"، ثم اضغط فوق تحرير.

4- في النافذة التالية، قم بإيقاف تشغيل المفتاح الموجود بجوار إظهار النص التنبؤي المضمن.