شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة .. طريقة حذف قناة على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح WhatsApp ميزة القنوات للمستخدمين، حيث تعمل القنوات كأداة بث أحادية الاتجاه، مما يتيح للمسئولين إرسال أنواع مختلفة من المحتوى مثل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، لكن في بعض الأحيان يحتاج المستخدم إلى حذف قناة ما قد انشئها

إليك كيفية حذف قناة WhatsApp الخاصة بك 1. افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي

2. انتقل الآن إلى علامة التبويب "التحديثات" على الهاتف المحمول أو صفحة "القنوات" على الويب، وابحث عن قناتك وانقر عليها أو انقر فوقها لفتحها.

3. بعد ذلك، المس أو انقر فوق اسم قناتك، ثم حذف القناة > حذف.

4. أخيرًا، أدخل رقم هاتفك للتأكيد، ثم اضغط أو انقر فوق "حذف".

بمجرد الحذف بنجاح، سترى الرسالة "لقد حذفت قناتك" في علامة التبويب "التحديثات".