شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر 4 ملايين دولار في شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تشهد مساحة بدء تشغيل الذكاء الاصطناعي في الهند نموًا كبيرًا، حيث يقال إن شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا تخطط للاستثمار في شركة ناشئة محلية تعمل بالذكاء الاصطناعي للمحادثة CoRover-ai، وتعد الشركة من بين الشركات الناشئة الهندية القليلة التي تعمل على نموذج لغة أصلي كبير (LLM)، يُسمى BharatGPT.

وسيدعم نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الهندي أكثر من اثنتي عشرة لغة هندية، من المهم أن نلاحظ أن جوجل قد قدمت بالفعل تمويلًا غير حقوق ملكية بقيمة 500000 دولار في Corover بعد توقيع اتفاقية مع الشركة الناشئة في مارس، بحسب موقع TOI الهندى.

كيف ستساعد جوجل الشركةوفقًا لتقرير صادر عن صحيفة إيكونوميك تايمز، تجري شركة التكنولوجيا الكبرى مناقشات لاستثمار 4 ملايين دولار في الأسهم، ومن المرجح أن يحدث هذا الاستثمار بعد الإطلاق الرسمي لـ BharatGPT في الأسابيع المقبلة، وأشار التقرير أيضًا إلى أنه من المتوقع أن تحصل الشركة الناشئة على بقية التمويل في ديسمبر.

وستقدم Google أرصدة لشركة Corover للوصول إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها لكونها "شريكًا استراتيجيًا"، ويكشف التقرير أيضًا أن الأموال النقدية ستذهب إلى توسيع نطاق BharatGPT في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، لم تؤكد الشركتان بعد هذا الاستثمار. تأسست شركة Corover في عام 2016 وهي مدعومة حاليًا من قبل العديد من الممولين، وهي تشمل صندوق CanBank Venture Capital Fund وLead Angels وCognify وKarekeba Ventures وIIIT-Delhi.

الخدمات التي تقدمها كوروفريقدم Corover روبوتات الدردشة النصية والصوتية والمرئية باللغات الهندية والأجنبية. يمكن دمج برنامج الدردشة الآلي هذا عبر منصات مثل WhatsApp وSignal وZoom والمزيد، لدى الشركة عملاء في مجالات الخدمات المصرفية والمالية والرعاية الصحية والتصنيع والسفر والتجارة الإلكترونية.

وفقًا لموقع الشركة على الويب، فإن الشركة لديها أيضًا العديد من العملاء بما في ذلك IRCTC وNPCI وICICI Prudential وITC وMax Life Insurance وBosch وغيرها، وفقًا لبيانات Tracxn، بلغت قيمة الشركة الناشئة 8.5 مليون دولار اعتبارًا من ديسمبر 2022.