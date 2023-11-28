شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى للعثور على هدية مناسبة لأحبائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب موسم العطلات، تواصل التكنولوجيا إحداث ثورة في تجارب التسوق لدينا، ما يجعل العثور على الهدايا المثالية لأحبائنا أسهل من أي وقت مضى، وعلى وجه الخصوص، ويلعب الذكاء الاصطناعى التوليدي دورًا مهمًا في تعزيز قدرتنا على اكتشاف الهدايا المثالية واستكشافها واختيارها، حيث يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للعثور على الهدايا المناسبة لأحبائك.

أفكار الهدايا التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تقدم تجربة البحث التوليدية (SGE) من Google إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية في عملية البحث، وهذا يمكن أن يبسط الطريقة التي يفهم بها المواضيع ويكتسب رؤى جديدة، ويصبح هذا مفيدًا بشكل خاص خلال موسم تقديم الهدايا.

إليك كيف يمكنك استخدامه: إلهام البحث: إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فما عليك سوى كتابة استعلام عام مثل "هدايا رائعة لطهاة المنزل".

استكشاف الفئات الفرعية: توفر SGE مجموعة متنوعة من الفئات الفرعية للاستكشاف، بما في ذلك الأدوات المتخصصة والمكونات الحرفية واشتراكات الطهي والتجارب مثل دروس الطبخ.

تحسين الدقة: استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتضييق نطاق البحث. على سبيل المثال، ابحث عن "هدايا رائعة لطهاة المنزل الذين يحبون المعكرونة" للحصول على المزيد من الاقتراحات المخصصة.

اكتشف خيارات التسوق: بمجرد تحديد فئة ما، تصفح خيارات الهدايا القابلة للتسوق وحدد المنتج المثالي.

توليد الصور للتسوق نظرًا لأن المتسوقين غالبًا ما يكون لديهم رؤية محددة في الاعتبار، فقد قدمت Google إنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتسوق. تتيح لك هذه الميزة وضع العنصر المحدد الذي تتخيله مباشرة في عربة التسوق الخاصة بك، وإليك كيف يعمل:

تصور فكرتك: إذا كنت تبحث عن عنصر معين، مثل سترة منتفخة ملونة ومنقوشة، فاستخدم SGE واضغط على "إنشاء صور" لرؤية صور واقعية تتوافق مع رؤيتك.



الضبط والتحسين: هل تريد إجراء التعديلات؟ أدخل التحسينات مثل "السترة المعدنية الملونة" لرؤية مجموعة جديدة من الصور بناءً على تفضيلاتك المحدثة.



استكشاف المنتجات القابلة للتسوق: بمجرد العثور على الصورة المثالية، قم بالتمرير لأسفل لاكتشاف المنتجات المماثلة القابلة للتسوق وإجراء عملية الشراء.