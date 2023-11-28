تكنولوجيا: سامسونج تقدم حافظات على شكل Pokemon لـ Galaxy Buds في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج ملحقات على شكل بوكيمون لمجموعة أجهزتها لعدة سنوات حتى الآن، لكن ظلت المنتجات حصرية لكوريا في معظم الأوقات.

والآن جلبت شركة سامسونج الحافظات الخاصة بسماعات Galaxy Buds إلى أوروبا. سيحصل المستخدمون في إسبانيا على الحافظات الجديدة، والتي تم تصميمها على غرار ثلاث كرات الوخز الشهيرة؛ Ultraball و Greatball و Masterball.

تتوافق هذه الحافظات مع سماعات Galaxy Buds Live و Buds Pro و Buds2 و Buds2 Pro وBuds FE.

ستأتي سماعات Pokeball بسعر 39.91 يورو وهي متوفرة أيضًا في حزم مختلفة. ونتوقع أن تصل الملحقات إلى دول أوروبية أخرى في الأيام التالية.

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